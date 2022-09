Le poulet grillé sur canette de bière, une blague? Non, en voici même la recette

Enfoncer une canette de bière dans un poulet peut sembler une idée saugrenue et pourtant… Cette petite astuce aurait de nombreux avantages, comme attendrir la viande et lui donner davantage de saveur.

Pour 4 à 6 personnes / Préparatifs 35 minutes / Préparation 2 heures / Repos 20 minutes

Ingrédients :

1 poulet fermier d’1,6 kg, 1,5 c à s de moutarde de Dijon, 1 grande canette de bière au choix (375 ml), 150 g de copeaux de bois aromatique (bois de fumage de pommier…), paprika fumé en poudre, 125 ml de crème, quartiers de citron

>>> pour le rub aux épices : 1 c à s de sucre brun, 1 c à s de paprika fumé en poudre, 1 c à c de cumin en poudre, 1 c à c d’ail en poudre, 1 c à c de moutarde en poudre, ¼ de c à c de poivre de Cayenne, ½ c à c de piment chili en poudre

>>> pour les pelures de pommes de terre : 8 petites pommes de terre farineuses, 60 g de cheddar mi-vieux, grossièrement râpé, 2 c à s de ciboulette, grossièrement hachée, 30 g de beurre, fondu, sel, poivre

Préparation :

1 Dans un bol, mélangez tous les ingrédients du rub avec 1 cuillère à café de sel fin.

2 Allumez un barbecue au charbon de bois pour cuisson indirecte et faites-le chauffer à 140 °C. Quand les braises sont bien chaudes, ajoutez quelques copeaux de bois de fumage. Rincez le poulet sous l’eau froide, épongez-le avec du papier absorbant et frottez-le avec la moutarde. Assaisonnez l’intérieur et l’extérieur du poulet avec le rub (réservez le reste).

3 Jetez 100 ml de la bière de la canette et mettez-y le reste du rub. Disposez prudemment le poulet à la verticale sur la canette, afin que celle-ci entre dans son ventre. Placez le tout sur le barbecue, fermez le couvercle et laissez cuire le poulet 1 heure 40 minutes à 2 heures. Quand vous piquez dans la cuisse, le liquide qui en sort doit être transparent. Remettez régulièrement du charbon de bois et du bois de fumage. Après cuisson, laissez reposer le poulet 20 minutes puis retirez la canette.

4 Pendant ce temps, préparez les pelures de pommes de terre. Préchauffez le four à 200 °C. Piquez chaque pomme de terre à la fourchette à plusieurs reprises. Placez-les directement sur la grille du four et faites-les griller jusqu’à ce qu’elles soient très cuites (50 à 55 minutes). Laissez-les refroidir un peu puis coupez-les en deux dans la longueur. Évidez la chair et réservez-la pour une autre préparation.

5 Badigeonnez les peaux de beurre fondu, assaisonnez-les de poivre et sel et disposez-les sur une plaque de cuisson.

6 Faites chauffer le gril du four à la température la plus élevée. Faites griller les pelures de pommes de terre 4 à 5 minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées, en les retournant une fois à mi-cuisson. Disposez-les face coupée vers le haut, assaisonnez-les de poivre et sel et saupoudrez-les de fromage râpé. Faites-les griller jusqu’à ce que le fromage soit fondu (3 à 4 minutes). Saupoudrez de ciboulette. Assaisonnez la crème de paprika en poudre et servez-la avec les pelures de pommes de terre et le poulet. Accompagnez de quartiers de citron.