Recette du Risotto de céleri-rave à la truffe et au champagne

Pour 4 personnes

Préparatifs 20 minutes

Préparation 30 minutes

2 l de bouillon de volaille, 1 céleri-rave, 1 branche de céleri blanc, 15 cl de champagne brut, 1 truffe, 200 g de

mascarpone, 50 g de parmesan râpé, 10 g de beurre, sel, poivre du moulin

1 Portez le bouillon à ébullition. Épluchez le céleri-rave et réduisez-le en brunoise. Effilez et

émincez le céleri le plus finement possible.

2 Faites fondre le beurre dans une sauteuse et faites-y revenir le céleri-rave et le céleri blanc 5 minutes. Assaisonnez légèrement de poivre et sel et déglacez avec le champagne. Faites réduire.

3 Ajoutez peu à peu le bouillon chaud et remuez fréquemment. Ajoutez régulièrement du bouillon en cours de cuisson jusqu’à ce que

légumes soient tendres.

4 En fin de cuisson, incorporez le mascarpone et le parmesan, laissez mijoter quelques instants et rectifiez éventuellement l’assaisonnement.

5 Râpez la truffe en fins copeaux. Réservez-en quatre et coupez le reste en petits morceaux. Ajoutez-les dans le risotto.

6 Dressez le risotto dans quatre assiettes creuses et décorez d’un copeau de truffe.