Recette du Sandwich vietnamien au tofu, avocat et carottes fermentées

Pour 2 sandwichs

Préparatifs 30 minutes – Préparation 4 minutes

Ingrédients

1 c à s d’huile de tournesol, 250 g de tofu ferme, en tranches épaisses, ½ baguette, coupée en deux dans la longueur, 1 avocat, en lamelles, sauce sriracha, 1 poignée de feuilles de coriandre

POUR LA MAYONNAISE À LA CORIANDRE

2 c à s de mayonnaise végane, ½ citron vert, 2 c à s de coriandre, hachée grossièrement

POUR LES CAROTTES FERMENTÉES

5 cl de vinaigre de riz, 50 g de sucre, 1 gousse d’ail, émincée, 1 piment vert, en rondelles, 2 grosses carottes, râpées.

1 Préparez les carottes fermentées un jour à l’avance. Mettez le vinaigre, le sucre, l’ail et le piment dans une petite casserole avec 5 cl d’eau. Remuez à feu doux pour dissoudre le sucre puis portez à ébullition. Mettez les carottes dans un bocal et versez le mélange chaud par-dessus. Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur.

2 Le lendemain, fouettez tous les ingrédients pour la mayonnaise et réservez au réfrigérateur.

3 Faites chauffer l’huile dans une grande poêle et faites-y sauter les tranches de tofu 2 minutes de chaque côté. Tartinez les 4 morceaux de baguette de mayonnaise. Répartissez le tofu, l’avocat et les carottes par-dessus.

4 Nappez d’un peu de sauce sriracha, décorez avec de la coriandre et servez.