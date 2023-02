Recette du Taboulé de Sarrasin à la menthe

Originaire d’Orient, et du Liban en particulier, le taboulé est désormais un classique de nos tables. Et un plat qui se laisse twister et décliner à foison. Comme c’est le cas avec cette recette, ou le boulghour est remplacé par le sarrasin, dont on ne cesse de redécouvrir le potentiel.





Pour 4 personnes



Préparatifs 15 minutes

Préparation 15 minutes



Ingrédients

250 g de sarrasin, 6 brins de persil, 6 brins de menthe, 3 tomates, 2 oignons de

printemps, 3 c à s de jus de citron, 3 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin



1 Rincez et égouttez le sarrasin. Mettez-le dans une casserole avec 500 ml d’eau et

1 pincée de sel. Couvrez, portez à ébullition puis retirez du feu. Laissez gonfler pendant

15 minutes avant d’égrener les grains à la fourchette. Laissez refroidir dans un saladier.



2 Rincez, séchez et effeuillez les fines herbes. Réservez quelques feuilles entières et

ciselez le reste en lanières. Rincez les tomates, coupez-les en quartiers, épépinez-les et

coupez la chair en dés. Rincez les oignons de printemps et coupez-les en rondelles.



3 Mélangez le sarrasin avec les tomates, les fines herbes, les oignons de printemps, l’huile

et le jus de citron. Salez, poivrez et décorez avec le reste des fines herbes avant de servir.