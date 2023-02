Recette du Toad in the Hole, plat régressif so british

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner, de s’attabler et de déguster. Cette semaine, une régression hivernale british: le Toad in the Hole – «crapaud dans le trou» –, qui panache saucisses de campagne et Yorkshire pudding. Inspiré par Jamie Oliver, ce plat se nappe d’une irrésistible sauce gravy.

Pour 6 personnes

Ingrédient

8 grosses saucisses de campagne – 3 brins de romarin

Pour la sauce gravy:

1 saucisse de campagne – 3 gros oignons rouges – 2 c à s de sauce brune HP Original – 1 c à c de moutarde à l’ancienne – 2 c à s de farine – 1 cube de bouillon de volaille – 700 ml d’eau bouillante

Pour le Yorkshire pudding:

350 g de farine – 250 ml de lait – 225 ml de bière artisanale (de type belgian pale ale) – 7 œufs – sel

Préparation

1. Lancer la sauce gravy. Pour cela, sortir la chair à saucisse du boyau et la cuire à feu moyen en l’écrasant à la cuillère dans une poêle. Ajouter les oignons rouges coupés grossièrement. Poivrer et cuire 20 min à feu moyen, en mélangeant souvent.

© Bram Debaenst

2. Placer les 8 autres saucisses dans un plat à gratin et arroser d’huile d’olive. Mélanger et placer au four (240 °C) pendant une dizaine de minutes (le temps qu’elles soient légèrement dorées).

© Bram Debaenst

3. Préparer la pâte pour le Yorkshire pudding. Mettre la farine dans un saladier. Ajouter une pincée de sel, le lait et la bière. Fouetter, puis ajouter les œufs. Incorporer le tout.

4. Couper les brins de romarin.

5. Une fois les saucisses dorées, ouvrir le four et, sans perdre de temps, répandre le romarin dans le plat puis verser la pâte autour des saucisses en les recouvrant à mi-hauteur. Laisser cuire 30 min en veillant à ne plus ouvrir la porte du four. La chaleur est un élément essentiel pour que la pâte monte.

© Bram Debaenst

6. Revenir à la sauce gravy. Ajouter la sauce brune, la moutarde, la farine et le cube de bouillon. Mélanger. Ajouter 700 ml d’eau bouillante. Laisser frémir jusqu’à ce que la cuisson des saucisses et de la pâte soit achevée.

7. Verser la sauce gravy dans un bol. Déguster le Toad in the Hole généreusement arrosé de sauce.

© Bram Debaenst