Recette indonésienne du rendang végétarien

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette semaine, place au rendang, sorte de curry de bœuf très populaire dans les cuisines indonésiennes, où il mijote lentement dans une sauce à la noix de coco riche en épices. On vous livre ici une version végé au tofu.

Pour 4 personnes

500 g de tofu en dés

400 g de patates douces

2 boîtes (400 ml chacune) de lait de coco

huile végétale

1 c à s d’oignons frits

2 brins de coriandre

Pour la pâte d’épices:

5 échalotes hachées

4 gousses d’ail

3 piments rouges

2 cm de gingembre

1 cm de galanga

3 ou 4 feuilles de citron vert

2 tiges de citronnelle écrasées et coupées en deux

1 feuille de curcuma (facultatif)

1 c à s de poudre de curcuma

1 c à c de coriandre en poudre

1/2 c à c de poudre de cumin

3 gousses de cardamome

3 clous de girofle

1 bâton de cannelle

sel

Pour le concombre aigre-doux:

1 concombre

100 ml de vinaigre

100 ml d’eau chaude

3 c à s de sucre





1. Pour le concombre aigre-doux, rincer et couper le concombre en filaments. Dissoudre le sucre dans l’eau chaude. Verser le tout dans un gobelet propre et y déposer le concombre. Laisser refroidir.

© Bram Debaenst

2. Eplucher et couper les patates douces en petits morceaux et les faire cuire à moitié.

3. Pour la pâte d’épices, hacher les échalotes, l’ail, les piments rouges, le gingembre et le galanga. Passer tous les ingrédients (sauf les épices) au mixeur ou au mortier jusqu’à obtention d’une pâte lisse.

© Bram Debaenst

4. Faire chauffer un peu d’huile dans une grande poêle à feu moyen-vif. Ajouter la pâte d’épices et la faire frire jusqu’à ce qu’elle soit parfumée et que l’huile commence à se séparer.

5. Verser une boîte de lait de coco dans la casserole. Ajouter les feuilles de lime, la citronnelle, la feuille de curcuma, le curcuma, le cumin, la coriandre, le sel, la cardamome, les clous de girofle et la cannelle. Bien mélanger. Porter le tout à ébullition, réduire à feu doux et laisser mijoter avec le couvercle. Remuer pour éviter que cela brûle.

6. Lorsque le mélange de lait de coco est presque bouilli, ajouter la deuxième boîte de lait de coco. Laisser mijoter à nouveau, jusqu’à ce que la sauce soit presque complètement épaissie. Ajouter les patates douces et continuer à laisser mijoter.

7. Couper le tofu en dés et le faire frire dans l’huile jusqu’à ce qu’il soit doré.

© Bram Debaenst

8. Une fois que les patates douces sont tendres et que la sauce a épaissi, goûter et saler si nécessaire. Incorporer le tofu. Terminer par la coriandre et les oignons frits.

9. Servir avec du riz cuit à la vapeur. A noter que la saveur s’intensifie le lendemain.

L’astuce

Le rendang végé est aussi délicieux avec différents légumes et légumineuses. Remplacez le riz par du pain naan. Pour le concombre aigre-doux, vous pouvez ajouter des carottes ainsi que du piment ou du poivre noir.