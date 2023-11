Une recette italienne authentique.

Pour 4 personnes / Préparatifs 35 minutes / Préparation 1 heure 15 minutes

Ingrédients

1 poulet (environ 1,5 kg), 2 échalotes, 2 gousses d’ail, 1 carotte, 1 branche de céleri, 100 ml de vin rouge, ½ poignée de fines herbes (persil, thym, sauge…) + 1 c à c en plus, hachées, 1 brin de romarin, 150 ml de bouillon de volaille, 400 ml de tomates concassées (en conserve), 2 c à s de câpres, 40 g d’olives noires dénoyautées, 40 g d’olives vertes dénoyautées, 3 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Divisez le poulet en 8 morceaux. Épluchez et émincez les échalotes et l’ail. Épluchez la carotte, rincez et nettoyez le céleri. Découpez la carotte et le céleri en julienne.

2 Faites chauffer l’huile dans une cocotte et faites-y colorer le poulet de toutes parts pendant 8 minutes environ. Salez, poivrez, ajoutez les échalotes, l’ail, la carotte et le céleri et faites revenir pendant 2 à 3 minutes, en remuant. Déglacez avec le vin rouge puis laissez réduire presque complètement le liquide.

3 Pendant ce temps, rincez et séchez les herbes. Ajoutez le bouillon, les tomates et les herbes puis autant d’eau que nécessaire pour quasiment recouvrir les morceaux de poulet. Salez légèrement, mettez le couvercle puis laissez mijoter pendant 35 à 40 minutes. Si nécessaire, rajoutez un peu d’eau. 4 Égouttez les câpres et ajoutez-les au poulet, ainsi que les olives. Retirez le couvercle et terminez la cuisson pendant 15 à 20 minutes. Décorez de fines herbes hachées et servez.