Recette thaïe : le Cabillaud en feuilles de bananier et riz noix de coco

Convier la Thaïlande à domicile, lui ouvrir les portes du jardin et lui servir un petit apéro en attendant de la faire passer… sur le grill. C’est ce qu’on vous propose ici, avec deux préparations qui rappellent à quel point la cuisine de là-bas se marie avec tout et en toute saison.

© Diane Hendrikx

Pour 4 personnes

400 g de cabillaud, 8 c à c de pâte de curry (voir ci-dessous), 1 citron vert, ½ bouquet de coriandre, 1 paquet de feuilles de bananier

Pâte de curry:

1 c à c de graines de coriandre, 1 c à c de grains de poivre noir, 1 c à c de graines de cumin, 1 poivron rouge, 4 piments rouges, 1 morceau de gingembre de 3 cm, 1 tige de citronnelle, 3 oignons de printemps, 2 gousses d’ail, 40 ml d’huile végétale, 40 ml de jus de citron, le jus et le zeste d’un citron vert, 1 pincée de sel, 1 c à c de curcuma, 1 c à c de sucre de canne

1-3 © Diane Hendrikx

Riz à la noix de coco:

1 boîte de 400 g de lait de coco, 1 boîte de riz gluant

1. Faire rôtir les graines de coriandre, de poivre noir et de cumin dans une poêle sans matière grasse jusqu’à ce que leurs arômes s’en échappent. Ecraser les épices dans un mortier et les transférer dans un grand bol.

2. Couper le poivron rouge, le piment et le gingembre en morceaux, puis les ajouter aux épices. Ecraser et couper la partie épaisse de la citronnelle en petits morceaux. Couper également les oignons de printemps en petits bouts. Hacher l’ail. Ajouter le tout dans le bol.

3. Verser l’huile et le jus de citron. Râper et presser le citron vert par-dessus. Assaisonner de sel, de curcuma et de sucre de canne. Bien mixer le tout.

5 © Diane Hendrikx

4. Couper le cabillaud en morceaux et enrober généreusement le poisson des deux côtés avec la pâte de curry. Laisser mariner pendant au moins 2 heures. Placer chaque morceau de poisson sur une feuille de bananier et plier celle-ci. Fermer les paquets sur les côtés avec un cure-dent.

5. Faire griller les créations pendant 7 min au barbecue. Servir avec des quartiers de citron vert et de la coriandre.

6 © Diane Hendrikx

6. POUR LE RIZ À LA NOIX DE COCO

Verser le lait de coco dans une casserole. Remplir d’eau chaude la moitié de la boîte de conserve et l’ajouter au lait de coco.

7. Ajouter le riz gluant et remuer sous le lait de coco. Porter le riz à ébullition et baisser le feu. Laisser le tout continuer à cuire à couvert pendant 15 min avant de servir.

Astuce. Pour compléter le menu, faites comme nous: accompagnez tout cela d’une petite salade de papaye ou d’un cake aux scampis… par exemple.