Recettes des sandwichs au houmous et légumes

Pour 4 personnes

Préparation 20 minutes

Ingrédients

POUR LE HOUMOUS

1 gousse d’ail, 275 g de pois chiches (en conserve), sel, 2 c à s de tahin, 2 c à s de jus de citron, ½ c à c de cumin en poudre, 3 c à s d’huile d’olive

POUR LES LÉGUMES

1 poivron rouge, 1 poivron vert, 1 poivron jaune, 1 avocat, 4 radis, 1 petite poignée de laitue, 8 tranches de pain de blé complet, baies roses, grossièrement concassées

1 Commencez par le houmous. Épluchez la gousse d’ail. Égouttez les pois chiches, puis mixez-les avec l’ail, le sel, le tahin, le jus de citron, le cumin et l’huile d’olive pour obtenir une pâte grossière.

2 Rincez les poivrons, coupez-les en deux et taillez la chair en lanières. Coupez l’avocat en deux, retirez le noyau, pelez-le et coupez la chair en lamelles. Rincez les radis et coupez-les en rondelles. Rincez et essorez la laitue.

3 Tartinez les tranches de pain d’un peu de houmous et parsemez de baies roses. Répartissez les légumes et la laitue sur quatre tranches, recouvrez des autres tranches, houmous vers l’intérieur, et coupez les sandwichs en deux.