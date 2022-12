Rôti végétal aux noix de Macadamia et pistaches, sauce relevée au yaourt

Please write your introduction text here

Pour 8 personnes

Préparatifs 20 minutes

Préparation 1 heure 10 minutes

POUR LE RÔTI

130 g de pistaches décortiquées, 250 g de noix de macadamia, 300 g de châtaignes cuites, grossièrement hachées, 2 petits oignons, émincés, 2 branches de céleri blanc, hachées, 2 gousses d’ail, émincées, 100 g de tomates séchées à l’huile, égouttées, 2 gros oeufs, battus, 40 g de fécule de maïs, tamisée, 125 g de farine, tamisée, ½ c à c de levure chimique, 1 poignée de coriandre fraîche, lait entier, 75 ml d’huile de tournesol, sel, poivre noir du moulin

POUR LA SAUCE AU YAOURT

½ petite gousse d’ail, émincée, 2 c à c de curry doux en poudre, 250 g de yaourt

nature, ½ c à c de graines de cumin, grillées, ½ c à c de graines de coriandre, grillées, 1 c à s d’huile d’olive

1 Préchauffez le four à 180 °C. Graissez un moule à charnière de 20 cm de diamètre et garnissez-le de papier cuisson.

2 Dans le bol du robot de cuisine, mettez les pistaches, les noix de macadamia, les

châtaignes, les oignons, le céleri, l’ail, les tomates séchées et un peu de poivre et sel. Mixez par à-coups pour hacher toutes les noix

uniformément.

3 Transvasez le mélange dans un saladier et ajoutez l’huile, les oeufs, la fécule de maïs, la farine, la levure chimique et encore un peu de

poivre et sel selon votre goût. Mélangez soigneusement pour obtenir une pâte et ajoutez un filet de lait si elle est trop sèche.

4 Versez la pâte dans le moule et tapotez-le plusieurs fois afin de bien répartir la pâte. Couvrez de papier aluminium.

5 Enfournez 45 à 50 minutes, jusqu’à ce que le haut soit doré, un peu gonflé et sec au toucher. Ôtez le papier aluminium et poursuivez la cuisson 20 minutes. Le rôti est cuit quand vous y introduisez une pique et qu’elle en ressort propre. Laissez refroidir sur une grille, sans démouler.

6 Préparez la sauce au yaourt. Faites chauffer l’huile d’olive dans une petite poêle à feu modéré. Ajoutez l’ail, faites-le revenir 20 secondes

puis ajoutez le curry en poudre.

7 Retirez du feu et transvasez le mélange dans un bol. Ajoutez le yaourt et mélangez soigneusement. Assaisonnez de poivre et sel.

8 Dressez le yaourt dans des coupelles et décorez de graines de cumin et de coriandre grillées.

9 Au moment de servir, disposez le rôti dans le plat de service et découpez-le en portions. Servez avec le yaourt et décorez de feuilles de coriandre.

CONSEIL

Avec de la farine sans gluten et de la levure chimique sans gluten, votre rôti conviendra pour tous ceux qui évitent le gluten.