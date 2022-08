Salade à l’avocat, pain à l’ail et mayonnaise au crabe et aux herbes (recette)

C’est bon, facile et frais, parfait pour cette chaleur.

Pour 4 personnes / Préparatifs 15 minutes / Préparation 15 minutes

Ingrédients

1 baguette, en tranches, 3 c à s d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, coupée en deux, 3 c à s de mayonnaise, 2 c à s de yaourt grec, ½ c à c de moutarde de Dijon, 2 c à c de jus de citron, 200 g de chair de crabe, 20 g de ciboulette, ciselée, 10 g d’estragon, ciselé (réservez quelques feuilles entières), 20 g de cerfeuil, la moitié ciselée, 2 avocats, pelés, dénoyautés, en morceaux, 1 laitue, feuilles détachées, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Préchauffez le four à 170 °C. Badigeonnez les tranches de baguette avec l’huile et disposez-les côte à côte sur une plaque de cuisson. Faites-les griller 15 minutes au four en les retournant à mi-cuisson. Le pain doit être doré et croustillant. Frottez les tranches avec les demi-gousses d’ail.

2 Fouettez la mayonnaise avec le yaourt, la moutarde et le jus de citron. Incorporez la chair de crabe et la moitié des fines herbes hachées. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement de poivre et sel.

3 Répartissez les avocats, la salade et le pain à l’ail dans les assiettes. Ajoutez quelques cuillères de mayonnaise au crabe. Terminez par le reste de fines herbes hachées, décorez de feuilles entières et servez sans attendre.