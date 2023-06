Salade américaine de patates douces à la roquette et au fromage de chèvre

Pour 4 personnes

Préparatifs 25 minutes

Préparation 30 minutes

Ingrédients

Pour la salade

500 g de patates douces, épluchées et en dés, 200 g de fromage de chèvre doux,

en petits morceaux, 35 g de roquette, 25 g de pistaches, grossièrement hachées,

2 c à s d’huile d’olive

Pour la sauce

1,5 c à s de vinaigre de vin de riz, 1 c à s de miso blanc, 1 c à s de sauce sweet chili,

3 c à s d’huile de tournesol



1 – Préchauffez le four à 200 °C. Garnissez une grande lèchefrite de papier cuisson.

2 – Dans un saladier, mélangez les patates douces avec l’huile et étalez-les sur le papier

cuisson. Faites-les griller 30 minutes au four, en remuant de temps en temps. La patate

douce doit être cuite et commencer à dorer sur les bords.

3 – Transvasez dans un plat de service et laissez tiédir. Mélangez ensuite avec le fromage

de chèvre, la roquette et les pistaches.

4 – Fouettez tous les ingrédients de la sauce ensemble et arrosez-en la salade. Servez

immédiatement.