Salade de betteraves orientale aux boulettes de chèvre

Une salade qui allie boulettes de chèvre frais, noix et jeunes pousses vertes.

Pour 4 personnes / Préparatifs 15 minutes / Préparation 10 minutes

Ingrédients

Pour la salade : 320 g de fromage de chèvre frais, 4 c à c de graines de cumin noir (nigelle), 4 c à s de graines de sésame grillé, 400 g de betteraves cuites, 8 mini oignons rouges, 1 petite grenade, 160 g de jeunes pousses vertes (p. ex. jeunes épinards, chou kale, salade de blé ou salade mixte), 2 poignées de noix de pécan

Pour la sauce : 4 c à s de moutarde au miel, 8 c à s de vinaigre balsamique blanc, cannelle en poudre, cumin en poudre, 6 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Commencez par la sauce. Mixez la moutarde avec le vinaigre et l’huile et ajoutez une pincée de cannelle et de cumin en poudre. Assaisonnez de poivre et sel.

2 Façonnez 8 à 12 boulettes de fromage de chèvre. Dans une coupelle, mélangez les graines de cumin noir et de sésame et passez-y les boulettes de fromage pour bien les enrober.

3 Épluchez les betteraves et coupez-les en spaghetti à l’aide d’un spiralizer. Épluchez les oignons et coupez-les en rondelles fines. Tapotez la grenade pour en extraire les pépins. 4 Répartissez la betterave, l’oignon, les feuilles de salade, les pépins de grenade et les noix de pécan dans des assiettes creuses ou des bols. Garnissez de boulettes de fromage de chèvre et arrosez de sauce. Servez immédiatement.