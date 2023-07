Salade de boulgour turque aux figues, melon, dattes et pépins de grenade

Pour 4 personnes



Préparatifs 30 minutes

Repos 3 heures

Préparation 10 minutes

Ingrédients

60 g de boulgour, 150 ml de jus d’orange, chauffé, cannelle en poudre, 50 g de noisettes, 1 petite grenade, 160 g de yaourt, 3 c à c de sucre cristal, 4 figues fraîches, 1 petit melon, 4 dattes, 2 c à s de raisins secs blonds, 2 c à s d’huile d’olive.



Versez le boulgour dans un plat, mélangez-le avec le jus d’orange chaud, l’huile d’olive et une pincée de cannelle en poudre et laissez tremper pendant 3 heures.



Préchauffez le four à 200 °C. Garnissez une plaque de papier cuisson et éparpillez-y les noisettes.



Faites-les griller environ 10 minutes au four puis laissez-les refroidir.



Épépinez la grenade. Lissez le yaourt avec le sucre et un peu de cannelle en poudre. Coupez les figues en morceaux. Coupez le melon en quatre, ôtez la peau et les pépins et coupez la chair en dés de 2 cm. Dénoyautez les dattes et coupez-les en languettes. Hachez les noisettes grossièrement.



Dans un saladier, mélangez le boulgour avec les figues, les dattes, le melon, les raisins secs et les noisettes. Dressez la salade dans les assiettes et nappez de sauce au yaourt. Décorez de pépins de grenade et servez.