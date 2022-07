Salade d’oranges aux pépins de grenade, romarin  et halva

Une salade de fruits fraîche et aux saveurs orientales.

Pour 4 personnes / Préparatifs 15 minutes / Préparation 5 minutes

Ingrédients

6 oranges, dont 2 bio, 2 brins de romarin, 100 g de sucre, 2 gouttes d’eau de rose, 150 g de halva, 4 c à s de pépins de grenade

Préparation

1 Rincez et épongez les oranges bio. Prélevez-en le zeste en quatre spirales fines. Mettez les zestes dans une casserole avec 1 brin de romarin, le sucre et 300 ml d’eau. Portez à ébullition et attendez que le sucre soit dissous. Retirez du feu et laissez refroidir. Ajoutez l’eau de rose et repêchez le romarin.

2 Pelez à vif toutes les oranges. Coupez-les en rondelles d’une épaisseur d’½ cm. Disposez-les dans quatre coupelles et arrosez-les de sirop. Décorez d’une spirale de zeste.

3 Découpez le halva en tranches fines et émiettez-le par-dessus. Décorez de pépins de grenade et de pluches de romarin et servez.