Soupe de poisson alla Sorrentina

Pour 4 personnes



Préparatifs 25 minutes

Préparation 25 minutes



Ingrédients

3 à 4 tranches de pain de mie, 1 c à s de beurre, sel, poivre, 1 oignon, 4 gousses d’ail, 4 à 5 tomates, 1 piment fort, 2 c à s de beurre de homard, 1 c à s de concentré de tomates, 400 ml de vin blanc, 400 ml de fond de poisson, 600 g de moules, 400 g de palourdes, 250 g de petits calamars prêts à cuire, 12 grosses crevettes, 2 c à s de basilic ciselé



Ôtez les croûtes du pain et coupez la mie en dés. Faites fondre le beurre dans une poêle et faites-y dorer les dés de pain. Salez.

Épluchez et hachez finement l’oignon et l’ail. Rincez les tomates, coupez-les en deux, épépinez-les et émincez la chair.

Rincez le piment et hachez-le finement.



Faites chauffer le beurre de homard dans une casserole et faites-y revenir l’oignon et l’ail. Ajoutez les tomates, le concentré et le piment. Déglacez avec le vin blanc et le fond. Laissez cuire à feu doux pendant 15 minutes. Assaisonnez de poivre et sel.



Pendant ce temps, rincez les moules, les palourdes et les calamars. Décortiquez les crevettes, rincez et épongez-les. Mettez tous les fruits de mer dans la soupe ainsi que le basilic. Couvrez et laissez cuire pendant 2 à 3 minutes. Répartissez dans des assiettes creuses et décorez de croûtons.