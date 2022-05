Recette de Sushis revisités

Oubliez les galettes de riz soufflé des supermarchés: voici les délicieuses, croustillantes et épicées galettes de riz… à sushis. Un en-cas frit à la poêle avec un oeuf et quelques légumes, qui se révèle à la fois croquant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur.

Pour 16 pièces

150 g de riz à sushi (ou de riz gluant)

2 c à s de vinaigre de riz

250 g de filet de saumon frais

1/2 éclat d’ail

1 morceau de gingembre de 3 cm

le zeste et le jus d’un citron vert

2 c à s de sauce soja

1 c à c d’huile de sésame

1 c à c de sauce de poisson

1 c à c de sriracha

1 c à c de graines de sésame grillées

2 brins de menthe

3 oignons de printemps

huile végétale pour la cuisson

2 c à c de Maïzena

100 g de wakamé

Préparation

1. Faire cuire le riz selon les instructions de l’emballage. Y mélanger le vinaigre et laisser reposer environ 10 min. Disposer le riz sur une plaque rectangulaire, bien presser pour obtenir une masse compacte et réserver au réfrigérateur (ou au surgélateur) pendant quelques heures.

2. Dans un grand bol, disposer le saumon coupé en petits dés et y mélanger l’ail et le gingembre râpés. Ajouter le jus et le zeste du citron vert, la sauce soja, l’huile de sésame, la sauce de poisson, la sriracha et les graines de sésame grillées. Ciseler la menthe et les oignons de printemps, puis les ajouter au saumon.

3. Verser un bon fond d’huile dans une poêle et verser la Maïzena dans une assiette profonde. Retirer le riz du réfrigérateur et y découper des rectangles de la taille d’une bouchée. Rouler celles-ci dans la Maïzena, les faire frire 3 min de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Laisser égoutter sur une assiette garnie de papier essuie-tout.

4. Garnir les galettes de riz de tartare de saumon. Parachever avec un peu de wakamé et éventuellement une pincée de graines de sésame.