Pour 4 personnes / Préparatifs 20 minutes / Préparation 30 minutes

Ingrédients

400 g de blancs de poulet

1 oignon rouge

150 ml de xérès

200 ml de fond de volaille

80 g de dattes, dénoyautées

2 c à s de jus de citron

1 c à c de ras el-hanout

500 g de tagliatelle

3 brins de persil

2 c à s d’amandes effilées

1 c à s d’huile végétale

sel, poivre noir du moulin.

Préparation

1 Assaisonnez le poulet de poivre et sel. Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et faites-y sauter le poulet. Quand il est doré de toutes parts, retirez-le de la poêle et réservez.

2 Épluchez l’oignon et coupez-le en rondelles. Faites-les revenir dans la poêle, puis retirez-en la moitié. Déglacez la poêle avec le xérès et le fond de volaille. Hachez les dattes et ajoutez-les. Laissez mijoter 10 minutes à feu doux.

3 Réduisez la préparation en purée fine au mixer puis remettez-la dans la poêle. Ajoutez le jus de citron, le ras el-hanout, du sel et du poivre. Remettez l’oignon réservé et le poulet dans la poêle. Couvrez et terminez la cuisson pendant 10 minutes.

4 Faites cuire les pâtes al dente dans de l’eau bouillante salée.

5 Rincez et séchez le persil, puis hachez-en les feuilles. Retirez le poulet de la sauce et coupez-le en lamelles. Égouttez les pâtes. Mélangez les pâtes avec la sauce et le poulet.

6 Décorez de persil et d’amandes avant de servir.