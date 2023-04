Tourte aux champignons, épinards et ricotta

Please write your introduction text here

Pour 4 personnes, Préparatifs 20 minutes, Préparation 45 minutes

500 g de pâte brisée, 125 g de champignons bruns, 200 g de ricotta, 2 oeufs, 100 g de jeunes épinards en branches, 20 g de beurre + supplément, 1/4 de noix de muscade, sel, poivre du moulin.

Beurrez un moule à tarte. Au rouleau à pâtisserie, abaissez deux tiers de la pâte sur le plan de travail fariné et foncez-en le moule. Préchauffez le four à 180°C.

Piquez la pâte à la fourchette et posez une feuille de papier cuisson par-dessus. Recouvrez de billes de cuisson (ou de légumes secs). Faites cuire la pâte à blanc pendant 10 minutes au four. Retirez ensuite les billes et le papier cuisson et poursuivez la cuisson 5 minutes.

Rincez brièvement les champignons et coupez-les en quatre. Faites brunir légèrement la moitié du beurre et faites-y sauter les champignons jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Rincez et essorez les épinards. Faites fondre le reste du beurre dans une autre poêle et faites-y fondre les épinards. Laissez refroidir.

Fouettez les oeufs avec la ricotta et assaisonnez de sel, poivre et noix de muscade râpée.

Répartissez les épinards, les champignons et la préparation aux oeufs sur la pâte précuite.

Abaissez le reste de la pâte sur le plan de travail fariné pour obtenir un disque à la mesure de la tarte. Entaillez le centre en forme d’étoile et rabattez les pointes vers les bords pour dévoiler la farce au centre.

Disposez ce disque de pâte au-dessus de la farce et enfournez 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que la tourte soit dorée et croustillante.