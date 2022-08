Recette de Buddha Bowl végétarien aux 3 salades

Un plat végétarien aussi frais que savoureux.

Pour 4 personnes/ Préparatifs 15 minutes / Préparation 20 minutes

Ingrédients :

Pour le topping : 4 gros œufs, 1 petit bouquet d’aneth, haché, 1 c à s d’huile de tournesol, sel, poivre noir du moulin

Pour la salade de haricots : 1 grosse pomme de terre, épluchée et coupée en dés, 200 g de haricots jaunes, nettoyés, 150 g de fèves, écossées, 4 c à s de pesto

Pour la salade de chou et radis : 1 chou pointu, en lanières, 3 oignons de printemps, en rondelles, 6 radis, coupés en deux puis en lamelles, jus d’1 citron

Pour la salade de betterave au chèvre : 4 betteraves cuites, en dés, 2 c à s de vinaigre balsamique, 80 g de roquette, 150 g de fromage de chèvre, émietté

Préparation

1 Commencez par la salade de haricots. Mettez la pomme de terre dans une casserole d’eau froide salée et portez à ébullition. Après quelques minutes de cuisson, ajoutez les fèves et poursuivez la cuisson 2 minutes. Ajoutez ensuite les haricots jaunes et faites cuire encore 3 minutes, ou jusqu’à ce que le tout soit cuit. Égouttez complètement. Dans un saladier, mélangez avec le pesto. Réservez et laissez refroidir.

2 Préparez la salade de chou. Dans un grand saladier, massez le chou, les oignons de printemps et les radis avec le jus de citron et une généreuse pincée de sel. Réservez.

3 Préparez la salade de betterave. Dans un saladier, mélangez les dés de betterave avec le vinaigre balsamique, du poivre et du sel. Laissez macérer.

4 Faites chauffer l’huile de tournesol dans une grande poêle antiadhésive, cassez-y les œufs et faites cuire des œufs au plat. Assaisonnez de poivre et sel.

5 Dressez un peu de salade de haricots et de salade de chou dans les bols. Ajoutez la roquette et la salade de betterave. Parsemez celle-ci de fromage de chèvre. Disposez un œuf au plat à côté et saupoudrez-le d’aneth. Servez sans attendre.