Un an après la sortie de Bambolini, son premier album solo, la chanteuse emblématique du groupe Brigitte, publie Cuisiner le soleil, un livre de recettes à son image. Confidences alléchantes.

Liberté

Une cuisine dit tout de votre vie. C’est bien plus qu’une simple pièce où l’on fait à manger. Dans mon enfance, c’était le lieu central de la maison, le plus lumineux. Tout y paraissait solide, sans doute à cause du carrelage et de la table en granit. C’est là que se passait tout ce qui compte : les fêtes, les premiers baisers, les disputes, les confidences, les parties de cartes interminables, même les cours de thora. Un de mes amis m’a confié qu’il y a découvert qu’un homme pouvait pleurer. Chez moi aussi aujourd’hui, c’est un lieu de liberté.

Tendresse

Cuisiner, c’est magique. C’est ma façon à moi de dire « je t’aime » ou « tu m’as manqué ». Sans grand discours, on peut réparer le coeur rien qu’en faisant à manger. Comme si l’on était doté de bras immenses pour serrer contre soi ceux qu’on aime. Ma grand-mère n’était pas pratiquante sauf en cuisine! Elle nous préparait tous les plats des fêtes traditionnelles : le hallot du shabbat, la poule farcie de Kippour. La cuisine pour moi a toujours été liée au plaisir d’être ensemble. C’est le pouvoir de cette tendresse que j’ai envie de transmettre dans mon livre et dans mes recettes.

Retrouvez les trois recettes d’Aurélie Saada inspirées par son enfance ici!

© Thierry Lebraly

Joie

La joie est un muscle qui s’entraîne. J’ai grandi dans une famille joyeuse, même si tout n’allait pas tout le temps bien pour autant. Preuve que la joie et le bonheur, ce n’est pas exactement pareil. Tant que nous sommes vivants, nous avons le pouvoir de transformer le vie, de décider de rire, de nous amuser, d’enfiler une jolie robe pour mieux danser sur nos soucis. C’est de l’énergie, c’est du partage.

Accumulation

Mes objets ont tous une histoire. Il n’y a presque rien de neuf chez moi car je n’ai pas les moyens de m’offrir des pièces de designers incroyables. J’adore chiner des choses qui vont me heurter le coeur, me le croquer. Mon appartement parisien n’est pas assez grand pour accueillir tout ce que j’achète. Les styles et les époques se mélangent. J’ai une vraie passion pour les lampes qui ont un cachet particulier. J’ai besoin de m’entourer d’éclairage indirect partout, dans toutes mes pièces. Je ne sais pas si c’est beau en soi mais cette accumulation finit par générer une forme d’équilibre, naturellement.

Psychanalyse

La psychanalyse vous détache du désir de vos proches. Si j’avais su le bien que cela me ferait, j’aurais commencé beaucoup plus tôt! J’aurais gagné tellement de temps. Je crois qu’en devenant musicienne, j’ai accompli le rêve secret et interdit de mes parents. Il y a toujours eu de la musique à la maison. J’ai chanté très jeune. Le fait d’être une jeune fille blonde à la voix très grave, c’était un peu étrange et cela m’a projetée sur la scène assez tôt. Mais ce n’est qu’en entamant mon analyse que j’ai réalisé que mon vrai désir à moi, c’était l’écriture. Je me suis mise à le faire du matin au soir. Ça coincidait aux début de Brigitte. C’est ce qui m’a aidé à me sentir vraiment légitime.

Aventure

Je ne me laisse jamais de répit. Je ne sais pas si c’est nourri par mon goût pour l’aventure ou ma peur de ne plus être désirée, de ne pas être à la hauteur. Sans doute un peu des deux. Mes origines judéo-orientales y sont sûrement pour quelque chose. J’ai intégré très jeune qu’il faut sans cesse partir et reconstruire, C’est très présent dans la culture juive.



Intime

Il y a une part d’exhibitionnisme dans le métier d’artiste. Je parle beaucoup de moi dans ce que j’écris tout en me demandant sans cesse jusqu’où je peux aller dans l’intime. Je cherche à livrer un récit qui va faire écho à ce que vivent les gens qui l’entendent, qui questionne l’autre. Lorsque je me réveille la nuit, je travaille pour oublier mes angoisses. Lorsque l’on aime ce que l’on fait, cela vous procure une satisfaction extraordinaire. C’est un peu comme s’occuper des autres : cela rend plus heureux que de s’occuper de soi. Cela vous aide à vous sentir mieux.

L’amour peut tout foudroyer. Plus que tout, je voudrais connaitre à nouveau l’amour fou, l’amour charnel. Celui qui rend idiot, qui vous fait tout envoyer balader et qui en même temps vous donne une force étrange. Lorsqu’il disparaît, et ça m’est arrivé, il peut vous mettre à terre. Mais c’est comme un parfum, une drogue à laquelle on ne peut pas résister. Vous savez le mal qu’il peut vous faire et malgré tout, vous ne pouvez pas vous empêcher d’y retourner.

Cuisiner le soleil, par Aurélie Saada, Hachette Cuisine. Aurélie Saada revient en concert en Belgique avec son Bombolini Tour, le 1er décembre 2023, à La Tricoterie, à 1060 Bruxelles. tricoterie.be

