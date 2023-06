Rencontre avec Pascale Naessens chantre belge de l’alimentation saine

Pascale Naessens, ancien mannequin reconverti en figure de proue de l’alimentation saine, publie J’adore manger. Au menu, 85 recettes healthy et savoureuses qui sauront «satisfaire nos estomacs». Car comme elle le dit si bien, «l’être humain est fait pour manger». Elle répond à nos questions sur le vif.

La question qu’on vous pose le plus souvent?

«Qu’est-ce que je mange alors?» C’est vrai que je suis un régime que certains pourraient qualifier de restrictif. Je ne mange ni pain, ni pâtes ni même du riz. Je me suis tournée vers une alimentation à l’écoute de mon corps. Je mange des choses fraîches, savoureuses et simples! Il y a aussi l’idée reçue que manger sain, c’est difficile et que ça prend du temps. C’est faux!

Le sport que vous pratiquez… en pensée?

Dans ma tête, je fais du bateau à voile. Je survole les mers et j’ai les embruns salés dans les cheveux. J’ai fait beaucoup de voile auparavant et ce sentiment de liberté est incroyable.

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenue?

Venise, mais en hiver sans touristes. Et d’il y a trente ans, sans la foule. J’ai adoré le romantisme, la créativité et l’énergie qui se dégageaient de cette ville. Et le fait que mon mari m’ait demandé en mariage juste après notre voyage doit jouer beaucoup aussi (rires).

La personne qui vous influence le plus?

Il y en a plein et je trouve ça justement intéressant. Je me suis toujours entourée de personnes remplies d’énergie et d’idées qui m’apportent beaucoup dans mon quotidien.

Le plat qui vous ramène en enfance?

Le gâteau aux pommes de ma maman. Ou alors la truite! Chaque année nous allions à Vresse-sur-Semois et j’en prenais à chaque fois au restaurant. C’était d’ailleurs le premier mot que j’ai su dire en français… Un truite! Heu, une truite pardon! (rires)

La chose la plus folle que vous ayez faite?

Voyager toute seule en Chine quand j’avais 21 ans. J’ai d’abord passé deux mois à Hong-Kong en revenant du Japon et c’était l’occasion idéale de me perdre un peu en Asie. J’ai exploré le pays, c’était incroyable. J’ai tellement appris sur moi-même, sur les autres, sur d’autres manières de vivre… Quand tu voyages seul, tu ne l’es jamais vraiment.

Un métier que vous auriez pu exercer?

Physiothérapeute, ou ostéopathe! J’ai longtemps hésité mais j’ai toujours voulu voyager aussi et quand j’ai eu l’opportunité de parcourir le monde grâce au mannequinat, c’était plus fort que moi. Je me suis lancée…

Ce qui vous saoule vraiment?

Le mensonge! Surtout quand les gens savent qu’ils mentent et qu’ils le font devant toi.

Un mot pour vous décrire?

Passionnée.

Votre achat le plus bizarre?

Une robe de style Marie-Antoinette pour moi et une tenue Louis XV pour mon mari. Je ne sais pas ce qui m’a pris mais c’était pour une soirée déguisée à deux! Je suis descendue dans cette robe sous ses yeux ébahis, je lui ai dit que des vêtements l’attendaient dans notre chambre et on a passé la soirée en costumes d’époque. C’était dingue mais si chouette!

Une idée concrète pour un monde meilleur?

Plus de produits frais dans nos assiettes et moins de produits raffinés et ultratransformés. Le lien entre notre santé et notre alimentation est clair, près de 90% des maladies dont nous souffrons proviennent de notre manière de manger.

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite?

Profiter du soleil et faire la fête avec mes amis. Je suis toujours partante pour un bon petit verre. Allez, santé!

J’adore manger, par Pascale Naessens, éditions Racine, 224 pages. Retrouvez trois recettes de Pascale Naessens juste ici.