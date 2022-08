Festin les pieds dans l’eau: 10 restaurants sur la Côte belge qui méritent une halte

Vous prévoyez un week-end en mer? Voici 10 restaurants situés sur la côte belge qui méritent une pause gastronomique.

OSTENDE

The Hungry Queen

Affamé par l’air de la mer, mais impatient, ne vous précipitez pas dans le premier fast food venu. Nourriture sans gluten, sans lactose, pauvre en glucides, végétarienne, végétalienne ou cétonique, tout est possible chez The Hungry Queen.

La carte propose également des plats à partager tels que des tapas et des sushis, idéal si vous voulez profiter au maximum d’un bon moment avec celui, celle ou ceux que vous aimez. Et comme cet établissement branché est situé sur la plage, avec un peu de chance, vous aurez une vue sur un coucher de soleil époustouflant.

Albert I-promenade 67 F, Plus d’infos sur le site web.

Gastrobar Frenchette

Pas de menu à la carte, chez Frenchette, c’est le concept de partage (food sharing) qui s’applique. Les patrons sont Leo et Luc Declerck, deux frères, aux caractères et styles différents, mais en commun une expérience de plus de 30 ans d’expérience dans la restauration au comptoir.

En 2019, les frères ont ouvert le gastrobar Frenchette : à la fois bar et restauration gastronomique. Rien que la déco intérieure vaut la peine d’entrer : objets vintage, objets d’art, musique française en plus des plats délicieux. Nous sommes déjà fans.

Madridstraat 12, Plus d’informations sur le site web.

KNOKKE

Pinot Wine & Food

Le vin naturel est désormais plus qu’une une nouvelle. A Knokke-Heist, on le sait bien. Tom Lansoght, du négociant en vin Bacchus, a initié ses collaborateurs aux vins issus de la viticulture biologique et de la biodynamie il y a près de 25 ans. Il a récemment décidé non seulement de rénover en profondeur son entreprise, mais aussi de lui donner un tour plus conceptuel.

Bacchus est devenu Pinot Wine & Food, cave moderne dans un cadre épuré où l’on peut aussi mettre les pieds sous la table. Mais vous n’êtes pas ici dans un restaurant typique, mais plutôt dans un endroit où découvrir la cuisine délicieuse concoctée par les sœurs Sarah et Charlotte De Loof.

Pas de formule classique à la carte ou de menu ennuyeux, mais des snacks ludiques et des assiettes savoureuses apportées ou demandées par la cuisine. Le démarrage en pleine pandémie a apporté un point positif que l’adresse a décidé de conserver: les plats à emporter restent une option encore aujourd’hui.

Lippenslaan 139, pinot-knokke.be

Sable Blanc

Les brasseries de plage typiques, situées sur ou près de la digue, font partie du paysage de notre côte flamande et permettent de se remplir l’estomac, durant la haute saison. Là où se trouvait autrefois Le Pirate, on trouve désormais Sable Blanc. Le même patron, qui, après une période à Bruges, a décidé de donner un nouveau look à l’endroit : moins de places assises, mais plus de place pour la qualité.

Au menu, une offre clairement limitée avec des snacks pour le déjeuner, des crêpes et des gaufres pour la douceur de l’après-midi et une offre classique pour le soir avec des moules, de la sole, du steak et des croquettes de crevettes. Parce qu’il n’y a pas de mal à se délecter des classiques, surtout quand ils sont très bien faits.

Zeedijk-Albertstrand 499, sable-blanc.be

M. Pandabar

Après la gastronomie, la mixologie a le vent en poupe depuis quelques années déjà. Des boissons délicieuses, exclusives ou exotiques dans un cadre distinctif, avec une grande attention portée à l’expérience. C’est exactement ce que propose M. Pandabar. L’intérieur vaut à lui seul le détour : l’éclairage tamisé ne fait que mettre en valeur le magnifique parquet à chevrons, l’impressionnant bar à miroir et le salon en velours aux couleurs pastel.

Des cocktails préparés avec maîtrise, des spiritueux originaux ou des champagnes exclusifs : chacun trouvera sur la carte quelque chose pour le combler ou assouvir sa curiosité ou son besoin d’expérience. Bien entendu, la consommation d’alcool seule ne suffit pas pour que la soirée soit trop courte, il est donc essentiel de manger un morceau. Outre la charcuterie et quelques assiettes élégantes, vous pouvez vous perdre dans des rouleaux de sushis ou des poké bowls faits maison, qui sont également livrés à domicile lors d’une vague inattendue de paresse et un besoin de facilité.

Verweeplein 22, mr-pandabar.com

BLANKENBERGE

Oesterput

C’est sans doute l’une des adresses les plus célèbres de la côte qui vaut le détour. Pas tant pour le bâtiment lui-même, qui ressemble un peu à un hangar en béton, mais bien sûr pour les plats plus frais les uns que les autres qui figurent au menu. Certains viennent ici pour les moules, d’autres pour le homard, mais le must absolu est le « plateau royal », servi avec un large choix de champagnes.

Wenduinse Steenweg 16, 8370 Blankenberge, plus d’info via oesterput.com

LA PANNE

Hostellerie Le Fox

Pendant la guerre, le grand-père Buyens a gardé un café ouvert pour un ami déporté. Après la guerre, le café s’est transformé en un simple restaurant, où la grand-mère Buyens préparait des moules et de la sole. C’est la génération suivante qui a jeté les bases de l’hostellerie The Fox.

Grâce à son dévouement, son talent et sa vision, Stéphane Buyens, petit-fils des fondateurs, a réussi à obtenir deux étoiles Michelin. Après des années d’activité, il reste un chef passionné, qui traite avec créativité et dans l’air du temps les fruits de mer frais du jour, les épinards des dunes et les délices du polder.

Hostellerie Le Fox, Walckierstraat 2,4, 8660 De Panne

COXYDE

Carcasse

Un conseil culinaire du chef Anne-Sophie Breysem du restaurant Ansoler : « Mes grands-parents avaient un élevage de bovins, j’ai grandi avec de gros steaks et des ris de veau. C’est pourquoi, lorsque je conduis d’Hasselt vers la mer, j’aime faire une diversion pour ce restaurant de viande d’Hendrik Dierendonck. » Le lien avec le boucher familial du même nom et le respect de l’animal se goûte dans tout ici. Qu’il s’agisse du rouge de Flandre-Occidentale, de la race bovine issue de leur propre exploitation, de la présentation à table du morceau de viande à préparer ou du simple fait que rien de l’animal abattu n’est gaspillé. Le fromage de tête, par exemple, y est également fabriqué.

L’étoile Michelin est également le résultat de plats d’accompagnement soigneusement préparés, qui ne reculent devant aucune combinaison complexe. La salle de maturation et la cuisine ouverte soulignent le lien avec la boucherie et le produit et finissent de mettre l’eau à la bouche. Une adresse incontournable pour les amateurs de viande.

H. Christiaenlaan 5, 8670 Koksijde, carcasse.be

Estaminet De Peerdevisscher

Il s’agit également d’un conseil de chef, plus précisément de Pieter Clement de Pickle Pickle : « Il y a quelques années, un ami m’a fait une agréable surprise en m’invitant dans cette auberge du Musée national de la pêche, une réplique d’une auberge de pêcheurs des années 20.

Le menu est limité, mais à l’heure du déjeuner, tout tourne autour de la sole et des frites. La réservation est obligatoire, car les poissons sont commandés frais auprès des pêcheurs locaux. Ils sont présentés dans une assiette à partager, avec des frites et de la laitue, à servir soi-même. Tout est très simple, l’assiette est bonne, l’atmosphère détendue et le jardin grand – c’est tout ce qu’il faut.

Johan et Corinne Casier, les gérants, sont issus de familles de pêcheurs à chevaux, ce qui ajoute à l’authenticité et à la convivialité de l’adresse. On y manger aussi évidemment de délicieuses crevettes fraîches. Notez que les végétariens ne sont pas oubliés.

Enfin, pour parfaire le tableau bucolique, pourquoi ne pas y aller à vélo, le long du canal de Veurne à Oostduinkerke.

Pastoor Schmitzstraat 4, 8670 Koksijde

LE COQ

Punta Pura

Après avoir surfé (lien d’un article de WK) voici une adresse au Coq pour satisfaire votre faim. Ce restaurant pop-up est dirigé par Alana Benitez et le surfeur Zeno Lange, qui travaillait déjà dans la pizzeria de ses parents, Piano Piano. Le couple a décidé de lancer son propre établissement avec Punta Pura.

Ils y proposent des bols aux couleurs de l’arc-en-ciel, des burgers aux noisettes et d’autres options végétariennes surprenantes, en collaboration avec le biospécialiste de Flandre-Occidentale La Vie Est Belle.

Punta Pura est un snack sain et branché, une alternative délicieusement fraîche aux salons de thé endormis Du Coq. Filez-y et souvent, afin que ces bols multicolores et multisaveurs ne soient plus éphémères et deviennent une valeur ajoutée pour la station balnéaire.

Kapellestraat 10, 8420 Le Coq