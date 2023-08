4 friteries atypiques à tester à Liège

Le 1er août n’annonce pas seulement l’arrivée d’un nouveau mois estival, c’est aussi la Journée internationale de la frite belge. L’occasion de compiler quatre friteries atypiques à tester à Liège.

Car la Cité ardente est décidément gourmande, c’est là une de ses qualités les plus attachantes, et Liège ne manque pas de friteries, chaque quartier ayant son repère d’habitués. Face à l’offre, certains établissements décident de se distinguer (ou persistent simplement avec une recette éprouvée), la preuve en quatre adresses à tester sans tarder.

Les friteries qui filent la patate à Liège?

Chez Glouton, frites croustillantes et sauces maison (mention spéciale à la tartare) côtoient routiers mais aussi plats de grands-mères à la carte et des suggestions telles que les frites garnies de sauce béchamel, lamelles de chicons caramélisés et petits lardons. À savourer dans un cadre épuré, avec, en fond, les serviettes à carreaux rouges et blancs qui se prêtent parfaitement aux posts #foodporn sur les réseaux.

Rue Pont d’Avroy 5 / Facebook

À La Mère Berthe, on goûte à un véritable voyage dans le temps, avec des frites parfaitement cuites préparées en famille depuis plus de trente ans, et servies dans un espace rétro juste ce qu’il faut, pour offrir l’illusion d’être à nouveau à table avec Bonpapa et Bonne-maman. Accompagnées de boulets sauce lapin ou d’une fricadelle artisanale, les bâtonnets croustillant de cette friterie de quartier sont un régal.

Rue de Stavelot 5 / Site Internet

Autre quartier, même temporalité: Chez Didine aussi, on remonte le temps, la façade jaune et noire de cette friterie d’Outremeuse semblant tout droit sortie des années 60, ou bien, à la rigueur, d’un film de Wes Anderson qui aurait été tourné dans la Cité ardente. Outre l’opportunité photo à ne pas louper, on vient surtout ici pour l’accueil, chaleureux et sans chichis, et, ça va sans dire, pour les frites, généreusement servies et cuites à la perfection.

Rue Louis Jamme 3

Enfin, en périphérie liégeoise, à Aywaille, on ne manque pas DSV Frites & Burgers, une néo-friterie célébrée tant pour ses créations que pour l’humour de son patron, lequel n’hésite pas à promouvoir ses recettes à grand renfort de blagues. Afin de donner envie aux curieux de goûter sa « frite liégeoise », il n’hésite ainsi pas à envoyer la sauce: « Si ta vie est un échec, que tu roules en Renault, que tu as fini esthéticienne, que tu es fan d’Anderlecht, que ton nouveau mec t’a invité en vacances à Midelkerque, que t’as déjà plus de 29 ans et que désormais ta plus grosse sortie du mois c’est aller au Delhaize quand t’as touché, où encore que tu es enseignant et que tu viens de constater que l’an prochain tu n’auras que 214 jours de congé à la place de 218, cette frite est pour toi », assure-t-il. Bon appétit?

Rue Nicolas Lambercy 24B, Aywaille / Facebook

