Bonnes pâtes: 3 boulangeries liégeoises qui tirent leur épi du jeu

Comment se distinguer dans un marché surchargé où il est parfois difficile de séparer le bon grain de l’ivraie? Ces 3 boulangeries liégeoises atypiques ont fait le pari d’un assortiment qui revisite (délicieusement) les classiques.

Bien sûr que le pain de seigle d’Une Gaufrette Saperlipopette mérite la file qui s’étire paresseusement devant la boutique le dimanche matin, et oui, la baguette tradition française servie au Théâtre du Pain est une des meilleures de la Principauté, un pain c’est tout. Mais ces boulangeries n’ont pas le monopole de la mie dévorée avec ardeur à Liège, loin de là. Entre assortiment sans gluten et ambiance qui évoque plus Brooklyn que les Vennes, cap sur trois adresses bonnes comme le pain.

Bon comme chez (l’Oncle) Sam

Il y a des quartiers les plus branchés de New York ou plutôt de Brooklyn dans cette adresse des Vennes baignée de soleil, chaque rayon éclairant l’un ou l’autre délice dont la croûte dorée fait saliver. Mais attention, pour goûter aux pains ou aux baguettes sublimes préparés avec amour par Sam, alias Samuel Peeters, il s’agit de se lever tôt ou bien de les réserver la veille, car ces derniers partent (wait for it) comme des petits pains. S’ils sont soldout, on se console avec joie de belles tranches de la babka maison au chocolat (Brooklyn, on vous dit!) à moins d’opter plutôt pour une tartelette salée généreusement garnie de fromage.

Rue Fétinne 37 – Ouverte du mercredi au dimanche matin – Page Facebook de la Boulangerie Sam

L’alternative, le plein de saveurs sans gluten

Cette boulangerie artisanale s’est spécialisée dans la confection de pains et pâtisseries bio mais aussi sans gluten, pour que tout le monde, même les coeliaques, puissent en profiter. Et ils auraient bien tort de se priver: entre pain au levain et au sarrasin à la croûte ouvragée, carrot cake, éclairs et Snickers revisité, tout dans la vitrine de l’Alternative fait envie. Et si celle-ci est située en région liégeoise, certes, mais à Theux, soit à une trentaine de minutes de Liège même, il est toutefois possible de passer commande via la boutique en ligne, et de retirer celle-ci dans un des différents points de dépôt disséminés dans la Cité ardente. Conseil d’inconditionnels: les Bounty maison sont ce qu’on appelle communément une tuerie – et les éclairs aussi.

Route du Congrès de Polleur 38, Theux – Commandes et points de dépôt à Liège ici

L’amicale des boulangers, reconversion (plus que) réussie

Moins prise d’assaut par les touristes qu’Une Gaufrette Saperlipopette, mais tout aussi culte dans le coeur des Liégeois, cette boulangerie du quartier Saint-Léonard n’est pas seulement la garantie de retrouver le goût du pain d’antan, le vrai, mais aussi la preuve qu’il n’y a pas d’âge pour s’offrir un nouveau virage professionnel. À l’origine du projet, on retrouve en effet Agnès, Quentin et Philippe, hier encore communicants et journaliste, et aujourd’hui à la tête d’une coopérative dont la simple mention du pain au noix ou de la tarte aux pommes (sans oublier leur baguette) peut dessiner un sourire d’extase sur le visage des fidèles de cette adresse au supplément d’âme.

Rue Saint Léonard 221 – Ouverts les lundi, mardi, mercredi et vendredi – Site internet de l’Amicale des Boulangers