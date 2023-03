Les trois nouveaux restos les plus appétissants de Liège

De ceux du tram aux rénovations de bâtiments longtemps délaissés, Liège est traversée de travaux qui annoncent un vent de renouveau. Et déjà, les pavés de la Cité ardente résonnent des pas des gourmands qui se pressent dans ses nouveaux restaurants.

C’est que Liège est épicurienne devant l’éternel, et la situation urbanistique compliquée qu’elle vit à l’heure d’écrire ces lignes ne coupe en rien l’appétit de ses habitants – ni l’envie de jeunes artisans aussi doués que motivés de réassaisonner le paysage Horeca liégeois à leur sauce.

Gwali

Cette jolie cantine hybride fait à la fois office de boutique de déco et de QG obligé pour les fans du brunch, qui se déguste ici à toute heure de la journée, et s’accompagne d’une des créations réconfortantes servies dans le coin café de cette adresse qui en a décidément sous le capot.

Dans les assiettes, une symphonie de saveurs et de couleurs, le duo dynamique à la tête du dernier arrivé des nouveaux restos de Liège ayant une préférence assumée pour les recettes inspirées de la Californie avec un détour par Ottolenghi.

Dans les tasses, les classiques côtoient chai, matcha ou encore latte à la rose et à la framboise, tandis que les étalages de la boutique font la part belle à l’esthétique scandi chic. Une bulle de douceur sur les quais de la Batte, ouverte le dimanche, ça va sans dire, mais si vous voulez savourer votre brunch un jeudi à 15h30, c’est possible aussi.

Quai de la Batte 23 / Page Facebook de GWALI

Sebastian

Dans ce qui fût autrefois un bar à hot dogs branché pensé avec soin par l’équipe du Volga, Sébastian a eu l’excellente idée de poser son matériel de chef à domicile dans un espace rien qu’à lui, où le tout Liège se presse pour savourer sa cuisine intuitive qui fait la part belle au local et à la saisonnalité… Mais sans se restreindre pour autant: bien qu’on n’en pêche pas encore dans la Meuse, des crevettes grises épluchées main se transforment à la carte en croquettes exquises, tandis qu’un ris de veau de cœur, vol au vent de volaille truffé et raviole de langoustine rôtie évoque le meilleur de la gastronomie française. C’est gourmand et élégant, et les gourmets en redemandent.

Rue Cathédrale 25 / Page Facebook de Sébastian

Baci

Ouvert juste avant que le calendrier passe de 2022 à 2023, Baci est immédiatement passé de la catégorie « nouveaux restos » à celle des tables les plus prisées de Liège, et depuis, son écrin en plein cœur du théâtre de Liège ne désemplit pas.

Le jeune maître des lieux, Maxence Louis, ose bousculer les codes des fines cuisines française et italienne avec un résultat aussi irrésistible pour les yeux que pour les papilles. Réussissant le pari d’être à la fois exceptionnel et pas guindé, son Baci est sans aucun doute l’une des tables les plus sensuelles de la Cité ardente, et s’il faut désormais jouer de patience et d’ingéniosité pour y décrocher une table en soirée, le jeu en vaut largement la chandelle.

Place du XX Août 16 / Page Facebook de Baci