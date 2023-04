Les 3 sandwiches à goûter absolument à Bruxelles selon la cheffe Sofie Dumont

Sofie Dumont a beau avoir remporté le titre de Ladychef de l’année et joué les jurés à la télévision nationale dans l’émission Grillmasters de la RTBF, elle n’en a pas perdu le goût des choses simples pour autant. La preuve avec ses trois sandwiches fétiches à Bruxelles.

Des sandwiches aussi gourmands que surprenants, généreusement partagés avec les plus de 133.000 followers qui se délectent de ses aventures culinaires sur Instagram. Où Sofie Dumont n’est avare ni de recettes, ni de bonnes adresses, à commencer donc par ses trois spots où goûter ce qui est selon elle le top trois des meilleurs sandwiches de Bruxelles. Lesquels?

Le Pastrami Reuben de Elbow

Soit une généreuse ration de tranches de pastrami coupées minutes, agrémentées de fromage, de Thousand Islands dressing et de cornichons. Une bouchée et on comprend mieux l’extase de Meg Ryan lors de la scène mythique tournée chez Katz Delicatessen, diner new-yorkais réputé, entre autres, pour ses Reubens.

Rue de la Paix 32, 1050 Bruxelles / Elbow Lunch Counter

Le croque veggie & kimchi de JACQ’S

Ouverte à l’hiver 2023, cette adresse dédiée entièrement à l’art du grilled cheese, ou sandwiches au fromage fondu, en français dans le texte, les décline de moult manières, entre version classique pour les puristes, option pancette, champignons ou poulet à l’estragon, ou encore, végétarienne, agrémentée de légumes de saison et si vous êtes en veine, de kimchi aussi.

Rue Defacqz 24, 1000 Bruxelles / Jacq’s Toastery

Le Sando Torikatsu de Chou Sando

Combinez pain de mie japonais « Shokupan », poulet pané panko & sésame noir, laitue, carottes, choux blanc & choux rouge, relevés de sauce Bulldog & mayo japonaise piquante, et vous obtenez un autre des sandwiches préférés de Sofie Dumont à Bruxelles.

Plattesteen 4, 1000 Bruxelles / Chou Sando