Qu’est ce le kaak, nouvelle lubie street food qui débarque en Belgique?

Moins connus que d’autres délices typiques du pays, le kaak est pourtant un incontournable de la street food libanaise. Désormais, ce plat économique, rassasiant et photogénique se déguste aussi en Belgique.

Décrit alternativement comme un pain au sésame, un biscuit libanais au sésame, ou encore une « recette arabe traditionnelle et authentique » (car on le déguste aussi, entre autres, en Jordanie, en Israël et en Iran) le kaak se distingue d’abord par sa forme, qui évoque celle d’un sac à main. Et s’explique par la manière dont il est présenté, enfilé à la queue leu-leu sur des bâtons desquels il est décroché par ceux qui le préparent pour être ouvert et fourré.

La garniture par excellence? Celui qu’on appelle aussi « pain de poche » en raison de sa forme est le plus souvent tartiné de labneh au za’atar avant d’être agrémenté de concombre, tomates et olives. Mais aussi, pourquoi pas, de houmous, ou encore version sucrée, avec mélasse et caroube. Autant de combinaisons qu’on déguste désormais aussi en Belgique, grâce au couple de Libanais à l’origine de Foor’n, une nouvelle adresse proche de la place Stéphanie entièrement dédiée au kaak.

Ghassan et Rania, les patrons, avaient envie de faire découvrir aux palais belges une spécialité incontournable (et pourtant méconnue sous nos latitudes) de leur pays d’origine. Objectif avoué: « Vous plonger dans une nouvelle culture et vous dévoiler les saveurs authentiques du Liban ». Et ce, de manière bien plus économique qu’en vous offrant un billet pour Beyrouth, puisqu’il vous en coûtera moins de 10 euros pour vous initier aux joies du kaak, version grande galette ou bien en duo de plus petit format.

Tiens, et cette drôle de forme de sac à main, c’est pourquoi? Le duo à la tête de Foor’n explique que « le suspendre à une barre en bois permet de laisser reposer la pâte, et d’éviter ainsi de stocker le pain à l’horizontale, ce qui le ferait dégonfler ». Une technique à tester aussi dans les boulangeries belges traditionnelles? Vous nous mettrez deux sacoches gris-graines!