Guide des restos 2023 | Les adresses recommandées par Manon Schenck, cheffe de la Table de Manon

Originaire d’Alsace, la jeune trentenaire s’est installée à Durbuy il y a huit ans. Son restaurant, La Table de Manon, a décroché sa première étoile en 2023.

Les pieds dans le plat

«Jean-Michel Dienst est une forte personnalité du paysage gastronomique belge qui a une étoile Michelin depuis quelques années. Sa cuisine est travaillée. On se trouve sur une formule un peu à l’ancienne mais qui fonctionne parfaitement en raison de sa gourmandise. Les sauces sont riches, montées au beurre, à la fois généreuses et réconfortantes. Etant française, cela me parle beaucoup. C’est important que des chefs continuent à perpétuer cet héritage gastronomique. Il prépare entre autres une poularde en trois services, un peu dans l’esprit de la Mère Brazier à Lyon, qui est juste magique. Si c’est possible, mieux vaut essayer de réserver dans la partie véranda qui s’ouvre sur le jardin.»



3, rue du Centre 6990 Hotton – lespiedsdansleplat.be

Pura Cepa

«On se trouve ici dans la veine d’un bar à tapas, d’une cave à manger, à partager entre amis. La variété de bières locales et de vins atypiques vaut vraiment le détour. Je conseille le jardin avec son mobilier en palettes de chantier. On s’y sent vraiment bien, on décompresse les pieds dans l’herbe. Il n’est pas anodin de savoir que ce lieu se trouve à Wéris, site mégalithique mais aussi l’un des plus beaux villages de Wallonie. Les petites portions proposées sont délicieuses. Leur grand classique est la «Tapas Pura Cepa», soit de la patate douce avec du lait de coco, des lentilles et des épinards. Mais il y a aussi un émincé de volaille, fromage de chèvre de la région et sauce maison, ou encore, en dessert, une tartelette sablée aux pommes servie tiède et glace vanille au lait de la ferme Paquet.»



3, rue des Dolmens 6940 Durbuy – Pura Cepa

I Giardini di Bacco

«A priori, ce n’est qu’une simple pizzeria. En réalité, l’endroit est mené avec tellement de passion que c’en est un bonheur. Le couple derrière cet établissement possède de la famille en Italie, il se sert de cette connexion pour faire venir des produits en direct. Par exemple, c’est une tante qui produit l’huile d’olive. Cette qualité exceptionnelle d’ingrédients fait exploser le goût des pizzas, qui sont élaborées selon la tradition napolitaine. J’y ai mes habitudes et mon coup de cœur. Il s’agit d’une pizza blanche, avec du fromage fior di latte écrasé sans façon, une délicieuse mortadelle artisanale tranchée minute et un pesto de pistache. Une tuerie.»

4, route de Hottemme 6940 Durbuy – IGiardini DiBacco

Chez Henri

«Envie d’une cuisine de terroir ardennais? Chez Henri est la bonne adresse pour savourer rustique et traditionnel. C’est particulièrement vrai en période de chasse, moment que je recommande chaudement pour aller déguster le fameux civet de marcassin maison. Il est servi avec une sauce grand veneur, des airelles et une purée de céleri. C’est une recette classique, faite dans les règles de l’art, qui est inchangée depuis 1966. Il faut aussi mentionner les croquettes, qu’elles soient au fromage, au jambon local ou aux crevettes. Elles font merveille avec un Orval. Le décor quant à lui a été rénové, il est celui d’une brasserie chaleureuse décorée d’images d’antan.»

8, rue Chamont 6980 La Roche-en-Ardenne -, restaurantardennais.be

