Les adresses préférées de Diederik Herbots, sommelier du Ogst

Le copropriétaire du restaurant Ogst, à Hasselt, y officie comme sommelier auprès du chef Sébastien Wygaerts. Ensemble, ils viennent d’ouvrir un service traiteur voisin: Ogst Deli.

Ross

«Ross est l’un de mes restaurants préférés à Hasselt. Aux fourneaux, on retrouve Glenn Ross, qui a gagné ses galons dans des cuisines réputées comme Castor, Hof van Cleve et The Fat Duck. Il propose des préparations intéressantes aux goûts prononcés. Chaque fois que j’y vais, je découvre des condiments qui me sont inconnus. On peut prendre le menu ou commander à la carte. Moi je combine les deux: je commence par tous les amuse-bouche de la carte pour m’attaquer ensuite à l’ensemble du menu. Et si vous ne savez pas quoi choisir, essayez le plat de légumes: ces assiettes sont étonnamment relevées et ont beaucoup de caractère. Côté vins: on boit ici des choses délicieuses au verre, la plupart du temps nature.»



34, Dorpsstraat 3500 Hasselt rosshasselt.be

La Botte

«Peppe Giacomazza, le chef de La Botte, est devenu depuis son émission sur la chaîne Njam un «bekende Vlaming». Avec son frère sommelier Gaspare, il a repris le restaurant de ses parents. Ils ont supprimé les pizzas de la carte et ont opté pour une version sophistiquée de la cuisine sicilienne. J’ai un souvenir intense d’une burrata crémeuse servie avec des asperges vertes toutes fraîches et une salsa de tomates que j’ai mangées ici. L’atmosphère est détendue: lors des anniversaires, on n’hésite pas à chanter, et quand l’ambiance est bonne, on monte un peu le son. Je suis toujours séduit par la belle liste des vins, qui panache classiques italiens et flacons surprenants de jeunes vignerons, un beau mélange de flacons conventionnels et nature.»



99, Europalaan 3600 Genk labotte.be

Maru

«Comme je ne trouve pas de bon restaurant asiatique dans le Limbourg, je vais jusqu’à Anvers ou Bruxelles. Maru est situé à Ixelles, juste au coin du marchand de vin Basin & Marot, la combinaison parfaite pour une petite virée. On y mange coréen, notamment du bibimbap – un bol de riz avec des légumes –, du kimchi et de la bavette de la boucherie Dierendonck ou du poulet frit bien épicé. La carte des vins rassemble des noms connus de l’univers des flacons nature. Le chef Gary Paxton dispose d’un très bon réseau et peut sortir des bouteilles exceptionnelles. Ces vins vifs à l’élégante acidité et aux saveurs épicées font merveille en association avec ses plats pleins de fraîcheur et d’audace.»



510, chaussée de Waterloo 1050 Bruxelles @marubru

Bistrot du Nord

«C’est une table où je vais régulièrement. Le chef Michaël Rewers maîtrise parfaitement la cuisine classique, c’est un vrai artisan. On prend place ici dans un cadre plein de nostalgie: des lambris en bois aux nappes blanches en passant par les verres et les lustres, tous les détails concordent. Quand j’arrive, je commande immanquablement une Cristal au fût, qui fait tout de suite mon bonheur de Limbourgeois. Ensuite j’étudie la carte des vins où je fais toujours une chouette découverte parmi les classiques. Un plat dégusté lors de ma dernière visite et dont je me souviens très bien: de la poitrine de porc laquée avec de l’anguille fumée et de la choucroute. J’ai accompagné ça d’un riesling et j’étais des plus satisfaits.»



36, Lange Dijkstraat 2060 Anvers bistrotdunord.be

