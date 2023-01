Nos meilleures adresses pour déguster une galette des rois

L’épiphanie approche à grand pas. Pour l’occasion, on a compilé pour vous les meilleurs établissements pour déguster ces douceurs à la frangipane. (Mais pas uniquement). Alors qui aura la fève ? Rendez-vous le 6 janvier pour le découvrir !

Une Gaufrette Saperlipopette

La désormais célèbre enseigne liégeoise qui fait danser quasi toutes les papilles de la Cité Ardente avec ses créations sucrées ne risque pas de nous décevoir pour l’Epiphanie. Et elle nous offre même une jolie surprise caféinée.

C’est que cette année, la marque de café Charles Liégeois s’est associé à certains artisans boulangers pâtissiers afin de célébrer l’artisanat et le savoir-faire belge, la liste est à retrouver juste ici. Ainsi, le torréfacteur liégeois a disséminé dans les galettes des adresses participantes des fèves numérotées signées par le céramiste Maison Dejardin. Vous tombez sur l’une d’entre elles ? Vous gagnez un mois de café équitable torréfié par la maison !



Nikolas Koulepis

La pâtisserie bruxelloise qui entend mettre en lumière les spécialités grecques frappe fort cette année. Avec deux créations à déguster de toute urgence. D’abord une version plus classique à la frangipane accompagnée d’un praliné d’amande. Et ensuite une version à la pistache qui nous met l’eau à la bouche.



Maison Dandoy

Pour cette édition 2023, Maison Dandoy a mis au point deux galettes pour l’occasion. Une plus classique et traditionnelle, à la crème d’amande. Et l’autre, plus originale, associée aux incontournables spéculoos de la fameuse biscuiterie.

Mais ce n’est pas tout. Pour cette année, l’enseigne a collaboré avec le créateur Jean-Paul Lespagnard pour une édition résolument unique. Ce dernier a imaginé quatre couronnes en fonction de la personnalité de chacun. Que l’on soit un rien fêtard, plutôt gourmand, toujours rêveur ou un brin joueur, chacun trouvera sa couronne qui lui correspond le mieux.



Patisserie Ducobu

Chez l’ambassadeur du Chocolat belge, Ducobu, on ne rigole pas avec la galette des rois. Pour l’occasion, le chef pâtissier a imaginé plusieurs déclinaisons de la célèbre galette. La classique, une au chocolat ou encore une version pomme-abricots, la gourmandise est au rendez-vous.

Mais celle qui nous fait saliver ? C’est la galette du chef ! Composée de crème d’amande, d’éclats de spéculoos et de spéculoos, elle est disponible dès demain.



Les Tartes de Françoise

Ce n’est pas moins de trois goûts qui ont été mis au point dans les cuisines des Tartes de Françoise cette année. On retrouve, la classique à la frangipane, évidemment. Mais aussi une version plus fruitée, à la pomme. Et enfin, une déclinaison gourmande à souhait: une galette des rois au chocolat.

Et en 2023, on allie plaisir et jolie cause. Les couronnes de roi (et reine) sont à colorier. Ces dernières ainsi que les crayons sont vendus en magasins. Tous les bénéfices de ces ventes sont ensuite reversés à l’association KickCancer qui lutte contre le cancer chez les enfants. Si c’est pour la bonne cause qu’on se régale, que demander de plus ?