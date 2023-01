Pastalover : où manger des bonnes pâtes à Bruxelles ? Les meilleures adresses de la rédaction  

Besoin d’inspiration pour le restaurant de ce soir ? Envie de déguster une bon vrai plat de pâtes ? Afficionado de pasta fresca ? La rédaction a compilé pour vous nos meilleures adresses pour en savourer dans les rues de la Capitale.

Frasca

Authentique, convivial et passionné, le ton est donné chez Frasca, dernier projet en date d’Eric Lecuyer. Ce dernier, après avoir écumé Liège et laissé dans son sillon deux restaurants Trattoria Maccheroni et l’Altro Maccheroni, s’est installé en 2021 à Bruxelles.



Et dans ce nouveau temple de la pâte fraiche qui se veut également épicerie fine et œnothèque, le menu change tous les jours. En fonction des saisons et des envies du chef, les plats varies. Une chose qui ne change pas en revanche ? Les pâtes fraiches, qui sont tout simplement délicieuses.



Frasca Rue de Florence 21, 1050 Ixelles

Primo

Positionné entre le Chatelain et la place Flagey, Primo propose une cuisine italienne un rien décalée mais authentique. Sa spécialité ? Les pâtes fraiches, préparées tous les jours sous les yeux des gourmands.

La carte change en fonction des saisons de la créativité de ses jeunes chefs. De plus le restaurant propose « la tuerie du moment », un plat unique et éphémère qui promet de nous régaler. Petit plus ? L’endroit vient de réaménager son bar et y sert des cocktails qui valent le détour.



Primo Chaussée de Vleurgat 175, 1050 Ixelles

Fico Osteria

Cap sur la Sicile avec cette adresse logée au cœur du Chatelain. Fico Osteria, c’est le projet un rien fou de Nadia Bruno. Récompensée d’un Bib Gourmand l’an dernier, l’adresse fait saliver. Au menu ? Des pâtes fraiches (mais pas que) qui varient au gré des envies de la cheffe sicilienne. Le Fico, c’est un peu une compilation de tout ce que la Sicile a de bon à nous offrir, réunie dans un seul endroit.



Fico Osteria, Rue Américaine 118, 1050 Ixelles

Osteria Romana

Ce restaurant situé entre le Bois de la Cambre et l’Avenue Louise, c’est un peu le restaurant italien par excellence. Dans un décor chaleureux et convivial, on y déguste une cuisine italienne raffinée et authentique.

Des plats de pâtes généreux et gourmands à souhait, mention très spéciale pour les vraies carbonaras (qui sont servies au poids, excusez du peu) et le déliceux caccio et peppe !



Osteria Romana, Av. Legrand 11, 1000 Bruxelles

Nona (Pasta)

C’est une adresse bien connue des amateurs de pizzas dans la capitale. Mais ici, à la différence de ses deux adresses sœurs, on ne s’intéresse qu’à la pasta, la vraie. Et on en redemande. Une carte minimaliste mais maitrisée qui offre des plats de pâtes gourmands et copieux à souhait, pour un prix somme tout relativement démocratique.

Après tout, quand c’est bien fait (voir même très bien fait dans le cas de Nona), pourquoi en rajouter des tonnes ?



Nona Pasta, Rue Sainte-Catherine 7, 1000 Bruxelles

Sale Pepe Rosmarino

Qui ne connait pas Sale Pepe n’est pas saint-gillois. Cette petite adresse est devenue une institution, tant par son cadre (les fameux dessins dans le fond) que par sa carte. Cette dernière, tout en italien, ne doit pas freiner vos ardeurs gustatives, au contraire: elle est l’occasion de poser vos questions. Mais on vous prévient: vous n’aurez que l’embarras du choix. On vous conseille ardemment les pâtes aux truffes, un régal, ou les pâtes à la vongole, forcément.