La capitale se profile de plus en plus comme une plaque tournante du café de spécialité : MOK, l’adresse fondée par Jens Crabbé (34 ans), a été classée 16e meilleur coffee shop au monde par le prestigieux guide The World’s 100 Best Coffee Shops. Une consécration pour cet établissement indépendant qui mise sur une approche artisanale et un engagement sans compromis.

Se hisser à la 16e place du Top 100 des meilleurs coffee shops au monde n’est pas un exploit anodin, surtout lorsque l’on sait que plus de 14 000 établissements spécialisés ont été passés en revue. C’est pourtant la prouesse réalisée par MOK, qui s’est d’abord imposé sur la scène bruxelloise en devenant une adresse incontournable de la capitale. Après ce succès local, vient aujourd’hui une reconnaissance internationale.

Le concours, organisé à Madrid, est une initiative de The World’s 100 Best Coffee Shops, qui évalue chaque année les meilleures adresses de café de spécialité à travers le monde. Ce classement repose sur une combinaison de critères incluant la qualité du café, l’expertise des baristas, l’ambiance du lieu et l’impact de l’établissement sur la scène café internationale. Le jury – composé d’un panel de «coffee enthusiasts», d’experts du secteur et de critiques gastronomiques – a salué MOK pour son «focus sans compromis sur la qualité du produit et une approche artisanale unique».

A la manoeuvre ? Jens Crabbé, un autodidacte passionné

Derrière ce succès, on trouve Jens Crabbé, autodidacte qui a ouvert MOK à 21 ans à Leuven avec l’envie de créer un espace qui lui ressemble. Sans diplôme secondaire, mais avec une réelle passion pour le secteur de l' »hospitality », il commence par travailler dans des bars avant de suivre une formation de barista au Syntra, l’agence flamande pour la formation d’entrepreneurs. «J’ai tout de suite su que je pouvais vraiment m’investir dans ce domaine.» Il installe un torréfacteur de 6 kg dans la vitrine et se met à travailler sans relâche pour faire de son café une référence.

«Je me souviens encore de la première palette de café que j’ai achetée, 600 kilos. Je m’étais dit : si je parviens à vendre tout ça en un an, ce sera une réussite.» Aujourd’hui, la production s’est déplacée dans un espace de 400 m² à Vilvoorde, où la production annuelle atteint désormais… près de 50 tonnes de café torréfié, tout en conservant une approche artisanale.

© MOK

Le café de spécialité, une révolution en marche

Le succès de MOK s’inscrit dans une révolution gustative en cours, celle du café de spécialité. Mais qu’entend-on exactement par café de spécialité ? Il s’agit d’un café dont chaque étape de production est soigneusement contrôlée pour garantir une qualité optimale. Selon la Specialty Coffee Association (SCA), un café de spécialité doit obtenir un score d’au moins 80 points sur 100 lors d’une évaluation sensorielle réalisée par des experts. Il repose sur une traçabilité exemplaire, des pratiques agricoles durables et un traitement méticuleux allant de la cueillette sélective des cerises à une torréfaction maîtrisée qui met en valeur les arômes naturels du grain.

À l’image du vin naturel qui a transformé notre approche du jus de la treille, le café de spécialité redéfinit la perception d’un produit longtemps standardisé et méconnu. Ce mouvement repose sur une traçabilité exemplaire et une attention minutieuse portée à chaque étape de production : de la cueillette à la fermentation, du séchage à la torréfaction, jusqu’au mode d’extraction et à la qualité de l’eau utilisée. Le café n’est plus une simple boisson noire et amère, mais un produit à la palette gustative étendue.

C’est justement la quête du goût ultime qui a mené Jens Crabbé vers la compétition, lui qui en à peine un an et demi, a remporté le championnat belge de «cup tasting» en 2014, une discipline exigeante qui l’amènera à représenter son pays aux mondiaux de Melbourne. Il renouvelle l’exploit en 2019 en décrochant une nouvelle première place dans cette même compétition, après une troisième place en 2017. «Je ne pensais même pas à gagner, je voulais juste rencontrer du monde dans l’industrie. Mais mon obsession quotidienne de la dégustation m’avait préparé sans que je m’en rende compte.» Cette reconnaissance donne une visibilité inédite à MOK et attire l’attention des professionnels du secteur.

Une philosophie axée sur l’excellence et l’intégrité

Le succès de MOK ne repose pas uniquement les validations extérieures. L’enseigne a toujours suivi une philosophie claire : pas de vente agressive, pas de compromis sur la qualité. «Je refuse d’être un vendeur de café qui force la main aux clients. Si quelqu’un veut travailler avec nous, il doit le vouloir par conviction.» Ici, pas de boissons industrielles ni de concessions aux tendances commerciales. «Je ne proposerais jamais ce que je n’accepterai pas de boire à titre personnel», affirme Jens Crabbé. Un parti pris qui a séduit plus de 500 clients professionnels à travers le monde, dont de nombreux sommeliers qui sélectionnent son café avec le même soin qu’un grand vin.

Cela fait un moment que MOK ne se limite plus à son premier bar de Leuven. Une deuxième adresse a ouvert à Bruxelles, au 196 rue Antoine Dansaert, adresse consacrée lors de l’évènement madrilène, renforçant ainsi son rayonnement international et asseyant sa place au cœur de la scène caféinée de la capitale. C’est dans cette ville que l’enseigne a trouvé un nouveau souffle et un public passionné, consolidant sa réputation auprès des amateurs de café de spécialité. Si MOK brille aujourd’hui sur la scène internationale, c’est aussi grâce à une équipe dévouée.

La marque repose également sur les épaules de deux torréfacteurs et de cinq employés à plein temps, tous animés par une quête d’excellence. Cette expertise collective a été récompensée en 2024 avec la victoire de Marlies Jacques, membre de MOK, à la Belgian Brewers Cup, illustrant le savoir-faire et la passion qui imprègnent la maison. La même année, MOK a également été sacré Best Coffee Bar Belgium par European Coffee Trip, confirmant ainsi son statut d’adresse incontournable du café de spécialité.

Un rayonnement international en pleine expansion

Loin de s’essouffler, MOK continue d’attirer une clientèle fidèle, séduite par un mélange subtile de coolitude et d’excellence. La pandémie a même renforcé la présence de l’enseigne sur le marché du café de spécialité, avec une explosion des ventes en ligne. Aujourd’hui, des amateurs du monde entier commandent leur café MOK pour le déguster chez eux. «C’est fou de penser qu’en ce moment, quelqu’un à l’autre bout de la planète est en train de boire une tasse de notre café», s’étonne Jens Crabbé.

©MOK

Ce classement au Top 100 des meilleurs bars à café vient récompenser une vision du café axée sur le respect du produit. «Rôtir du café n’est pas si compliqué, ce que nous défendons va bien au-delà», résume Jens Crabbé. MOK ne se contente pas de servir du café : il façonne une expérience unique, qui s’impose désormais comme une référence mondiale et un acteur clé de la montée en puissance de Bruxelles sur la carte du café de spécialité.