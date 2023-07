Sur la plage abandonnée…: les 5 adresses coquillages et crustacés du Fooding sur la côte belge

Comme une envie de sauter dans les dunes, plutôt que de vivoter sous la pluie, faute de canicule? Le train sous-marin pour Coxyde, Ostende, Blankenberge et Zeebruges entre en gare ! À la manœuvre, le guide Fooding est bien décidé à vous donner la becquée iodée dans votre wagon qui a tout bon : moules à la cool, homards peinards, bulots de tout repos, croquettes de crevettes à la fraîche… De quoi trouver un plat d’attache sur tout le littoral, qu’il cogne ou qu’il drache.

Julia, Coxyde, le resto de la plus belle eau

Julia, l’arrière-grand-mère, businesswoman avant la lettre, Petje Moone, son paternel, immigrant de La Panne voisine, Angus, l’actuel proprio devenu un as du filet, César, le fiston, pilote de la cuisine… Hommes et femmes poissons : les Wittevrongel mettent Saint-Idesbald à marée haute depuis cinq générations.

Mais l’âme de Julia, c’est Émilie Marquet, transfuge liégeoise qui jacte le néerlandais pas-du-tout-standard du coin sans un hoquet, balançant tapassiettes et poissons à partager à grands coups de gouaille et d’amour. Au bar ou sur les banquettes bleu pétrole de ce chic troquet marin aux nappes blanches sans faux plis, tout commence toujours par des huîtres, à piocher dans l’inépuisable carte, entre secrètes Tia Maraa irlandaises et bombesques Oléronnaises… Car chez Julia, all you need is l’iode !

Arthur Vanhouttelaan 2, 8670 Saint-Idesbald (Coxyde)

https://julia-baaldje.be/fr/

Bar Bristol, Ostende, le bistrot anti-vague à l’âme

Retaper un morne cafetard ostendais en repaire pas pépère de bons poissons et pinards ? Quelle bonne iodée ! À la régale : Charlotte Arena et Bruce Lybeer, dont le bar bleu pétrole attire autant les lève-tôt que les oiseaux de nuit, dans une ambiance de troquet néo-popu qui se prolonge jusque sur la terrasse en coin de rue. Ce qu’on y graille : de délicats sashimis de sériole dans une eau de tomate, ou des croquettes aux crevettes de la mer du Nord… Il n’y a pas à dire, ici, ça mord !

Leopold I-plein 10, 8400 Ostende

www.instagram.com/barbristol.oostende/

Café Mosselhuis, Ostende, la brasserie qui tient bon la barre

« Il est frais mon poisson, il est frais ! » Telle pourrait être la réclame du rustique Café Mosselhuis, arrimé à un jet de hareng du Vistrap, le fameux marché aux poiscailles d’Ostende. Ici, c’est la taulière Sofie Simoens qui est aux manettes, relayée en cuisine par Luc Pierre, lequel balance à la casserole à peu près tout ce qui lui passe sous la main – au gré des arrivages quotidiens.

De jolies bestioles à engloutir sur nappes vichy, tandis que les pêcheur·se·s du coin se refont la cerise autour de la grande table du fond. À taper dans la carte : cabillaud, sole, moules, raie… Bref, vingt mille bêtes sous les mers !

Nieuwstraat 14, 8400 Ostende





Oesterput, Blankenberge, la cabane qui en a sous le plateau (de fruits de mer)

Il y a un goût de Trente Glorieuses et d’avènement des congés payés dans ce hangar boisé posé sur les docks et resté dans son jus iodé. Dehors, les viviers promettent de la came fraîche, qui croule en formule royale sur les tables dedans.

Le plan frime ? Deux gargantuesques plateaux de fruits de mer (la totale : huîtres, bulots, bigorneaux, crevettes grises, langoustines, couteaux, pattes de crabe, saint-jacques, crevettes royales, araignée de mer, gambas), un homard canadien d’un demi-kilo et une bouteille de Pommery brut, tant qu’on y est…

Wenduinse Steenweg 16, 8370 Blankenberge

www.oesterput.com

’t Werftje, Zeebruges, la table sous l’océan (ou presque)

Venez comme vous êtes dans ce bistrot folklo tenu par Mike et Herlinde Preem, épaulés par leur fils Eli et une armée de serveur·se·s, où on s’enfile une cinquante au bar comme on engloutit un toast au caviar. Planté sur un quai abandonné de Zeebruges depuis 1905, c’est l’un des plus anciens restos de la côte.

Et puisque l’une des poutres maîtresses assure que « qui tombe en amour avec la mer doit endurer le sel de ses baisers », on n’oublie pas d’enfiler son bavoir Niet Sturten (« Ne pas bleffer ») et de bécoter un homard tout droit sorti du vivier, au beurre et aux herbes, avec une béarnaise à l’huître ou à la ’t Werftje, c’est-à-dire saucé d’huile de noix, vinaigre de chardonnay, harissa et herbes fraîches.

Werfkaai 29, 8380 Zeebruges

www.twerftje.be

