Végétarien, vegan ou en circuit-court: les meilleurs restaurants et bars green de Paris

D’une ferme urbaine installée sur les toits, abritant un resto à une gare désaffectée hébergeant des food trucks, voici où manger et boire durables à Paris.

Le Perchoir

Le Perchoir Porte de Versailles. © sdp / Jerome Galland La plus grande ferme urbaine de Paris se trouve en toiture du pavillon 6 du Parc des Expositions, porte de Versailles. Le Perchoir y a ouvert un intrigant restaurant au milieu des champignons et autres légumes. Ce pionnier parisien des bars suspendus dispose d’une dizaine d’autres adresses dans et autour de la ville, dont un bar pop-up dans le faîte de la Gare de l’Est, ouvert jusqu’à fin septembre.

leperchoir.fr

Ground Control



La société ferroviaire SNCF transforme régulièrement ses bâtiments et terrains désaffectés pour accueillir des pop-up branchés. Ground Control s’est déjà installé en différents lieux. Il a récemment investi un complexe industriel près de la Gare de Lyon. On y trouve des food trucks et des bars, une librairie, une boutique de seconde main et un magasin de disques entre autres. Des projections de films et des «club nights» y sont aussi organisées.

81, rue du Charolais, 75012 Paris, groundcontrolparis.com

Maisie Café

Fondé par un pro de la communication dans la mode de luxe, l’endroit est une référence pour les snacks végans, les sans gluten et les jus pressés à froid. De temps en temps, on peut y suivre un cours de yoga ou une master class sur la cuisine végane.

32, rue du Monthabor, 75001 Paris, maisiecafe.com

Jah Jah

Jah Jah. © INSTAGRAM / @JAHJAHPARIS Ouvert par le créateur Daqui Gomis et la cheffe Coralie Kory, ce restaurant dédié au «food & sound» afro-végan compte parmi les adresses les plus branchées de Paris. Ses patrons ont aussi prévu un club de randonnée inclusif, Jahiking, qui organise des virées dans les bois en banlieue parisienne et au-delà.

11, rue des Petites Ecuries, @jahjahparis

Iné

Lors de la Fashion Week, Sarah Ueta et sa petite équipe assurent la restauration de plusieurs des principaux labels de mode participants. Au printemps dernier, elle a ouvert son propre restaurant, Iné, spécialisé dans les bentos japonais typiques, dont une succulente version végane.



29, rue d’Enghien, ineaparis.com

Mater

Mater. © sdp

C’est le nouveau restaurant de la fondation dédiée à l’art, Lafayette Anticipations, située au cœur du Marais, dans un immeuble rénové par Rem Koolhaas et dirigé par le chef en résidence Adrien Deliere. Le café est minutieusement sélectionné par Plural, une entreprise indépendante spécialisée. Plusieurs variétés de thés du label Artéfact y sont aussi proposées, ainsi qu’une carte de vins nature.

9, rue du Plâtre, lafayetteanticipations.com

Dreamin Man

Dreamin Man. © INSTAGRAM / @DREAMINMAN_PARIS

Le café le plus cool de Paris, et peut-être aussi le meilleur, est exploité par le couple japonais Yuichiro et Yui. Implanté près du Cirque d’Hiver, il compte depuis peu une filiale au sein de la prestigieuse boutique de vêtements The Broken Arm. Son café provient du torréfacteur danois Prolog ; les cookies sont faits maison.

140, rue Amelot (et 12, rue Perrée), @dreaminman_paris

MOB Hotel

Cet établissement situé au milieu des puces de Saint-Ouen est la preuve que le secteur hôtelier se verdit lui aussi. Les fondateurs des lieux investissent une partie de leurs bénéfices dans des projets sociaux, par exemple dans un potager ouvert aux riverains. Le restaurant ne sert que des plats locaux, des aliments de saison et pas de viande rouge. Les déchets sont recyclés ou compostés. Le MOB est un agréable hôtel design branché, mais aussi confortable et abordable, avec piscine, à environ un quart d’heure en métro du centre de Paris.

MOB Hotel. © sdp / ALDO PAREDES © sdp / ALDO PAREDES

6, rue Gambetta, mobhotel.com

