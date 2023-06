Voici les 9 restaurants en Belgique, classés parmi les 150 meilleurs en Europe, selon l’OAD

Le classement des 100 meilleurs restaurants d’Europe établi par le site OAD (Opiniated About Dining) vient d’être révélé. Bonne nouvelle, 9 parmi eux se trouvent en Belgique.

La plateforme Opinionated About Dining (OAD) a révélé sa liste des 150 meilleurs restaurants en Europe, pour l’année 2023. Les deux pays qui tirent leur épingle du jeu sont :

le Danemark, la 1ère étant décrochée pour la deuxième année consécutive, par le restaurant Alchemist du chef Rasmus Munk, situé à Copenhague

l’Espagne compte en tout 42 adresses sur la liste des 150, dont trois dans le top 5, en l’occurence Etxebarri (à Axpe), Bagá (à Jaén) et Desde 1911 (à Madrid).

L’établissement Frantzén, à Stockholm occupe quant à lui la deuxième place du classement.

Et la Belgique

Selon l’OAD, le meilleur restaurant belge est le restaurant L’Air du Temps, de Sang Hong Degeimbre, à Liernu, qui occupe la 38e place. Puis à la 56e place, The Jane, de Nick Bril à Anvers.



Puis à la 68e Willem Hiele, du restaurant éponyme, à Oudenbourg et à la 70e, Bruut, de Brunon Timperman, à Bruges.

À la 82e Hertog Jan Botanic, de Geert De Mangeleer, à Anvers, puis en Flandre toujours, Souvenir, de Vilhjalmur Sigurdarson, à Gand qui occupe la 97e place.

Enfin, au-delà des cent premières adresses, on trouve, à la 104e place, le restaurant La Paix de David Martin, seule adresse retenue à Bruxelles, puis 132e t’Zilte de Viki Geunes, à Anvers à nouveau et enfin, à la 137e place, Couvert Couvert de Laurent et Vincent Follemer, à Louvain.

