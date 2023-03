Guide Michelin 2023: tous les nouveaux restaurants étoilés en Belgique (et autres nouveautés)

Les gastronomes et les chefs l’attendent avec impatience : dans son guide 2023, le prestigieux Guide Michelin a annoncé les restaurants belges qui, selon ses inspecteurs, constituent le top absolu en matière de goût et d’accueil. Découvrez sans plus attendre qui sont les chefs consacrés cette année par une nouvelle étoile, ceux qui maintiennent leur position d’excellence, et ce qui malheureusement n’ont pas eu les faveurs des inspecteurs du fameux guide rouge.



Ce lundi 13 mars, au Théâtre Royal de Mons, le célèbre Guide Michelin a une nouvelle fois décerné les étoiles distinguant les meilleurs restaurants belges (et luxembourgeois).

Notre pays compte — nouveaux établissements étoilés, — restaurants qui ont décroché une deuxième étoile et — établissements une troisième. Le tout portant le royaume au top, sur la carte de la gastronomie internationale.

Le chef Peter Goossens qui a annoncé il y a quelques semaines qu’il fermait les portes de son Hof van Cleve à la fin de cette année 2023 a remis les premières étoiles, comme un passage de témoin de l’excellence gastronomique belge.

Et le grand moment d’émotion avec Karen Torosyan qui décroche sa deuxième étoile avec le Bozar Restaurant, « aboutissement de toute une vie ». Félicitations !



Découvrez ci-dessous tous les nouveaux étoilés 2023.

Voici la liste des nouveaux étoilés 2023

16 nouveaux restaurants décrochent cette année leur première étoile, dont 7 en Wallonie, et deux à Bruxelles.

BRUXELLES

Barge, chef Grégoire Gillard, à Bruxelles

Humus x Hortense, chef Nicolas Decloedt, à Ixelles

WALLONIE

La Grappe d’Or, Clément Petitjean, à Autelbas

La table de Manon, cheffe Manon Schenck, à Grandhan

Le Grand Verre, chef Wout Bru, à Durbuy

Le Roannay, chef Mathieu Vande Velde, à Francorchamps

La Grange d’Hamois, chef Grégory Gillain, à Emptinne

La table Benjamin Laborie, chef Benjamin Laborie, à Ohain

Le vieux château, chef Tanguy De Türck, à Flobecq

FLANDRE

De Bakermat, chef Kevin Graf, à Ninove

Willem Hiele, à Oudenburg

Table d’amis, chef Matthieu Beudaert, à Courtrai

Misera, de Nicolas Wentein Misera, à Anvers

Glass, chef Wouter van Tichelen, à Anvers

Sensum, chef Maurice de Jaeger, à Sint Denijs Westrem

LUXEMBOURG

Eden rose, Valerian Prade et Caroline Esch à Kayl (Luxembourg)

Les nouveaux restaurants 2 étoiles

Bozar Restaurant, chef Karen Torosyan, Bruxelles

« Un modèle de savoir-faire depuis des années. Ce chef méticuleux réinterprète des recettes classiques avec un sens du détail très personnel et beaucoup d’émotions. Parmi les signatures qu’il propose, ses étonnants plats en croûte sont des plus remarquables. Il a fait évoluer sa proposition culinaire et son restaurant avec patience et rigueur, pour finalement se voir décerner aujourd’hui deux Etoiles MICHELIN », a commenté le guide pour justifier cette heureuse décision.

Au total, 22 restaurants sont recommandés avec Deux Etoiles dans le Guide MICHELIN Belgique et Luxembourg 2023.

Les nouveaux restaurants 3 étoiles

Aucun nouveau restaurant ne décroche la 3e étoile cette année…

Les nouveaux étoilés par catégories

Les étoiles vertes 2023

Ce prix met en avant les restaurants durables et récompensent les chefs qui s’investissent sur les normes éthiques et environnementales. En 2021, une dizaine de restaurants avaient été reconnus.



La Grappe d’Or, chef Clément Petitjean

Barge, chef Grégoire Gilard (Bruxelles)

Instroom, chef Seppe Nobels (Anvers)

WILDin, chef Bart de Potter (Anvers)

Prix Michelin du Jeune Chef 2023

Mathieu Vande Velde (24 ans), restaurant Le Roannay, à Francorchamps

Sommelier de l’année 2023

Yannick Dehandschuter, Sir Kwinten, à Lennik

Ils perdent une étoile

Ils perdent une étoile Le restaurant De Fox (La Panne), l’un des plus anciens restaurants étoilés de Flandre, perd une de ses deux étoiles, a annoncé sont chef, Stéphane Buyens, à nos confrères du Nieuwsblad, la veille de la sortie du nouveau guide Michelin. De Fox a décroché une première étoile en 1987, puis la deuxième en 2005.

La liste complète

Le Guide MICHELIN Belgique et Luxembourg 2023 en un coup d’oeil :

816 restaurants recommandés dont :

3 restaurants trois Etoiles MICHELIN ;

22 restaurants deux Etoiles MICHELIN (1 nouveau) ;

124 restaurants une Etoile MICHELIN (16 nouveaux) ;

15 restaurants une Etoile Verte MICHELIN (4 nouveaux) ;

147 restaurants Bib Gourmand (22 nouveaux).

Une étoile

Les nouveaux

Ils conservent leur étoile :

Flandre

Kelderman (Aalst)

‘t Overhamme (Alost)

Bistrot du Nord (Anvers)

Le fils du boucher (Anvers)

DIM dining (Anvers)

Dôme (Anvers)

Fine Fleur (Anvers)

‘t Fornuis (Anvers)

FRANQ (Anvers)

Het Gebaar (Anvers)

Kommilfoo (Anvers)

Nathan (Anvers)

Nebo (Anvers)

Le Pristine (Anvers)

Hofke van Bazel (Bâle)

Eyckerhof (Bornem)

Sans Cravate (Bruges)

Zet’Joe by Geert Van Hecke (Bruges)

De Zuidkant (Damme)

Marcus (Deerlijk)

Hostellerie Vivendum (Dilsen)

Hostellerie St-Nicolas (Elverdinge)

Libertine (Erpe)

La Belle (Geel)

De Kristalijn (Genk)

Horseele (Gand)

OAK (Gand)

Public (Gand)

Souvenir (Gand)

Michel (Groot-Bijgaarden)

JER (Hasselt)

Ogst (Hasselt)

Arenberg (Heverlee)

Couvert couvert (Heverlee)

Innesto (Houthalen)

Hof Ter Hulst (Hulshout)

Vintage (Kontich)

Boo Raan (Knokke-Heist)

Cuines,33 (Knokke-Heist)

Sel Gris (Knokke-Heist)

EED (Leuven)

EssenCiel (Leuven)

De Pastorie (Lichtaart)

Rebelle (Marke)

Vol-Ver (Marke)

Tinelle (Mechelen)

‘t Korennaer (Nieuwkerken-Waas)

M-Bistro (Nieuwpoort)

Aurum de Gary Kirchens (Ordingen)

Benoit et Bernard Dewitte (Auwegem)

Alain Bianchin (Overijse)

L’Envie (Saint-Denis)

Carcasse (Saint-Idesbald)

Centpourcent (Sint-Kateline-Waver)

Goffin (Sint-Kruis)

Sir Kwinten (Sint-Kwintens-Lennik)

Brasserie Julie (Sint-Martens-Bodegem)

Bar Bulot (Sint-Michiels)

‘t Stoveke (Strombeek-Bever)

Melchior (Tirlemont)

Altermezzo (Tongres)

Magis (Tongres)

De Mijlpaal (Tongres)

Hert (Turnhout)

Sense (Waasmunster)

In den Hert (Wannegem-Lede)

Fleur de Lin (Zele)

Bruxelles

Bozar Restaurant (Bruxelles)

Comme chez Soi (Bruxelles)

La Canne en Ville (Ixelles)

Da Mimmo (St-Lambrechts-Woluwe)

Kamo (Ixelles)

Le Pigeon Noir (Uccle)

San Daniele (Ganshoren)

Senzanome (Bruxelles)

La Villa Emily (Bruxelles)

La Villa dans le ciel (Ixelles)

Le vin dans la ville (Jette)

Wallonie

Quai n°4 (Ath)

Chai Gourmand (Beuzet)

Les Gourmands (Blaregnies)

Maison Marit (Braine-l’Alleud)

Philippe Meyers (Braine-l’Alleud)

Bistro Racine (Braine-le-Château)

Le Pilori (Ecaussines-Lalaing)

Le Château de Strainchamps (Fauvillers)

Aux petits oignons (Jodoigne)

Héliport Brasserie (Liège)

¡Toma ! (Liège)

Arabelle Meirlaen (Marchin)

Les Pieds dans le Plat (Marenne)

Le Comptoir de Marie (Mons)

Lettres Gourmandes (Montignies-Saint-Christophe)

Attablez-vous (Namur)

Le Gastronome (Paliseul)

La Ligne Rouge (Plancenoit)

L’Impératif (Roucourt)

Philippe Fauchet (Saint-Georges-sur-Meuse)

Quadras (Saint-Vith)

Zur Post (Saint-Vith)

Au Gré du Vent (Seneffe)

Le Coq aux Champs (Soheit-Tinlot)

Hostellerie Le Prieuré Saint-Géry (Solre-Saint-Géry)

Hostellerie Gilain (Sorinnes)

Le Pré des Oréades (Spa)

L’Essentiel (Temploux)

Arden (Villers-sur-Lesse)

Le Cor de Chasse (Wéris)

Grand-Duché de Luxembourg :

La Distillerie (Bourglinster)

Léa Linster (Frisange)

Mosconi (Luxembourg)

Ryôdô (Luxembourg)

La villa de Camille et Julien (Luxembourg)

Fani (Roeser)

Guillou Campagne (Schouweiler)

Deux étoiles

Le nouveau

Ils conservent leurs deux étoiles:



Flandre

Hertog Jan au Botanique (Anvers)

The Jane (Anvers)

Colette – De Vijvers (Averbode)

Castor (Beveren-Leie)

Nuance (Duffel)

Vrijmoed (Gand)

La Durée (Izegem)

Bartholomeus (Knokke-Heist)

Cuchara (Lommel)

Ralf Berendsen (Neerharen)

Slagmolen (Opglabbeek)

Pastorale (Reet)

De Jonkman (Sint-Kruis)



Bruxelles



Le Chalet de la Forêt (Uccle)

La Paix (Anderlecht)

La Villa Lorraine d’Yves Mattagne (Bruxelles)



Wallonie



L’Eau Vive (Arbre)

d’Eugénie à Emilie (Baudour)

Château du Mylord (Ellezelles)

L’Air du Temps (Liernu)

La Table de Maxime (Our)

Grand-Duché de Luxembourg :

Ma langue sourit (Oetrange)

Trois étoiles

Les nouveaux

Aucun restaurant n’accède cette année à la 3e étoile.

Ils conservent leurs 3 étoiles :

Flandre

Zilte (Anvers)

Hof van Cleve (Kruishoutem)

Boury (Roeselare)