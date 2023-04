Le chef Maxime Maziers annonce la fermeture de son restaurant Bruneau, à Bruxelles

La nouvelle vient de tomber: le restaurant Bruneau by Maxime Maziers à Bruxelles, fermera ces portes à la fin de cette dernière semaine d’avril.

Le restaurant gastronomique Bruneau, haut lieu de la gastronomie belge dans la capitale, situé à quelques encablures de la basilique Koelkelberg, fermera ses portes dans quelques jours. Le chef Maxime Maziers vient de l’annoncer par voie de communiqué :

« Après plusieurs mois de réflexion et d’hésitations, nous avons pris une décision importante. Notre établissement historique de l’Avenue Broustin va fermer ses portes à la fin de cette semaine. »

Très affecté par cette nouvelle, le chef belge, élu Jeune Chef de l’Année 2019 pour Bruxelles par Gault & Millau, qui avait décroché sa première étoile Michelin en 2017, a tenu à expliquer publiquement cette décision : « D’abord, depuis plus d’un an, nous cherchons à vendre le bâtiment actuel et à investir dans un nouveau lieu. Nos recherches ont été vaines et poussives. Ensuite, la conjoncture actuelle joue contre nous et contre la concrétisation de ces nouveaux projets. Je parle ici d’une part, des problèmes de mobilité bruxellois. De l’autre, des difficultés énormes que nous rencontrons dans nos recrutements. Le métier est en tension et les vocations se font rares. Enfin, l’inflation, aux conséquences dangereuses pour nos prix, nos approvisionnements quotidiens, n’est pas étrangère à notre décision. »

Le contexte économique aura donc eu raison de cet établissement, dont il avait repris la direction en 2018. Le prestigieux guide Michelin écrivait de lui: “Maxime Maziers a insufflé un nouvel élan à cette maison réputée, toute proche de la basilique de Koekelberg. Les signatures de son mentor Bruneau ont fait place à ses propres créations. Il y montre son respect de la tradition avec d’excellentes sauces et des produits fins pour y apposer son cachet avec finesse et modernité.”



Concernant cette fermeture, le chef finit toutefois sur une lueur d’espoir, rappelant que sa passion pour le métier n’a pas été pour autant entamée : « C’est la fin d’une aventure, mais certainement pas celle de ma volonté de faire rayonner la gastronomie belge ici et au-delà de nos frontières. «