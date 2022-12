Le top 10 des meilleurs restaurants de légumes de Belgique

Comme tous les ans, l’organisation We »re Smart, menée par Frank Le Fol, militant activement pour la consommation et la valorisation du végétal dans nos assiettes, vient d’établir guide de référence des restaurants où légumes et fruits sont le mieux défendu, à travers le pays, les pays. Voici ce classement pour 2022.

Après avoir rendu son palmarès des meilleurs restaurant de légumes à travers le globe, We’re Smart délivre le top 10 de douze pays du monde.

Pour établir ces classements, We’re Smart World a visité des centaines de restaurants dans le monde entier au cours de l’année écoulée 2022.

A partir de là, l »équipe évalue les restaurants selon que leurs menus sont composés d’au moins deux tiers de fruits et légumes, mais aussi selon des critères basés sur leur créativité culinaire, leur empreinte écologique et leur impact social.

Les meilleurs restaurants à base de plantes sont récompensés de 1 à 5 radis dans le guide We’re Smart Green. Chaque restaurant est ainsi classé de 1 à 5 radis, en fonction de l’utilisation créative d’ingrédients de saison, du pourcentage de plats à base de fruits et légumes sur le menu et de divers autres critères de durabilité.

Voici les 10 adresses retenues pour la Belgique :



Le même classement est disponible pour les pays suivants : la France, le Luxembourg, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Afrique du Sud, le Danemark, l’Italy, le Japon, l’Espagne, la Grande-Breatgne et les Etats-Unis.