Michelin Belgique 2022: Le Comme Chez Soi (Bruxelles) perd une étoile et autres nouveautés du guide 2022

Après la fermeture du restaurant BonBon de Christophe Hardiquest, annoncé il y a six mois, c’est un nouveau coup de tonnerre dans le ciel des étoilés de la capitale, voire du pays, avec la perte d’une étoile par le restaurant Comme Chez Soi, de Lionel Rigolet. Voici tous les étoilés de l’années, les changements.

Le restaurant Comme Chez Soi, a immédiatement réagit à la perte de son étoile, faisant part de sa surprise quant à cette nouvelle, et précisant que « Comme chez Soi est avant tout une Maison qui aime recevoir, faire plaisir et partager et ce, depuis toujours et pour toujours », réveillant les polémiques sur la pression de l’obtention des fameuses étoiles, conditionnant le succès d’une adresse. Une pression que certains chefs remettent en question depuis quelques années, allant jusqu’à rendre ou refuser ces distinctions.

Le Comme Chez Soi avait déjà perdu sa troisième étoile il y a 15 ans, quand le chef Pierre Wynants avait quitté les fourneaux.

Voici la liste des étoilés 2022 par catégories

Seize nouveaux restaurants reçoive leur première étoile, dont seulement trois du côté francophone.

Trois nouveaux restaurants deux étoiles et parmi les 136 restaurants trois étoiles dans le monde, trois se trouvent en Belgique.

Nouveau restaurant 3 étoiles

Boury, de Tim Boury, à Roulers

Les restaurants triplement étoilés qui conservent leurs 3 étoiles

Zilte à Anvers (Viki Geunes) a été récompensé en 2021 et garde ses trois étoiles.

Hof Van Cleve, (de Peter Goosens), à Kruishoutem

Les deux étoiles

Colette – De Vijers à Averbode (Thijs Vervloet)

La Villa Lorraine by Yves Mattagne à Bruxelles (Yves Mattagne)

Hertog Jan at Botanic à Anvers (Gert De Mangeleer)

Les nouveaux étoilés :

Vintage à Kontich (Ruben Christiaens)

Hert à Turnhout (Alex Verhoeven)

Arden à Villers-sur-Lesse (Marius Bosmans)

Fine Fleur à Anvers (Thomas Diepersloot)

In Den Hert à Wannegem-Lege (Frederick Dhooge)

Quai n°4 à Ath (Maxence Bouralha et Charles-Maxime Legrand)

Nebo à Anvers (Dimitri De Koninck)

Fleur de Lin à Zele (Lode De Roover)

Ryôdô au Luxembourg (Ryôdô Kajiwara)

Tinèlle à Malines (Ken Verschueren)

Rebelle à Mark (Martijn Defaux)

Aurum by Gary Kirchens à Ordingen (Gary Kirchens)

La Villa de Camille et Julien au Luxembourg (Julien Lucas)

Dim Dining à Anvers (Simon van Dun)

Sense à Waasmunster (Michiel De Bruyn)

Toma ! à Liège (Thomas Troupin)

Les étoiles vertes :

Ce prix met en avant les restaurants durables et récompensent les chefs qui s’investissent sur les normes éthiques et environnementales. En 2021, une dizaine de restaurants avaient été reconnus.

En 2022, nouveau venu dans cette catégorie à recevoir une étoile, le chef Thomas Troupin du restaurant Toma ! , étoile verte qui vient s’ajouter à sa première étoile classique.

Sommelier de l’année

Maxime Sanzot pour Racines à Floreffe