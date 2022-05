Sergio Herman ouvre son nouveau restaurant, le Blueness Antwerp, à côté du Pristine

Le chef étoilé Sergio Herman a présenté mardi son nouveau restaurant Blueness Antwerp, à Anvers, juste à côté du Pristine, son restaurant italien.

L’établissement propose, comme le Blueness à Cadzand, aux Pays-Bas, une cuisine française moderne aux influences japonaises.

Le Blueness Antwerp a été imaginé par Sergio Herman mais la gestion quotidienne a été confiée à la cheffe Jaclyn Kong et la maître d’hôtel Dorine Van den Eynde.

Le restaurant offre la promesse « d’une expérience culinaire intime, dans une atmosphère cosmopolite et une ambiance internationale ». L’intérieur a été imaginé par le bureau d’architecture danois Space Copenhagen, également concepteur du célèbre Noma.

A la carte, un menu lunch en quatre services à partir de 95 euros ainsi qu’un cinq services (midi ou soir) à partir de 140 euros par personnes, sans les boissons.

« Nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois pour apporter au Blueness Antwerp un style unique, tant en termes de décoration que de cuisine », indique Sergio Herman. « C’est la même cuisine qu’à Cadzand mais avec des plats signatures et le style du chef. Et juste à côté, il y a le Pristine et sa cuisine italienne. »

Sergio Herman a à nouveau collaboré pour ce projet avec la famille Dheedene, active dans la mode.

En juin 2021, le chef Sergio Herman avait annoncé son départ de chez « The Jane »**, autre célèbre adresse anversoise ouverte en 2014 avec Nick Bril.