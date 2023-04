Ciao l’espresso, l’heure est à l’affogato martini qui mêle dessert et cocktail

Après le monopole du mojito ou du Spritz, l’espresso martini a régné en maître dans les bars à cocktails. Et serait aujourd’hui en passe d’être détrôné par son cousin encore plus canaille, l’affogato martini.

S’il y a bien un point sur lequel les mixologistes s’accordent, c’est que l’enfer, c’est l’espresso martini. Populaire au possible, ce dernier nécessite en effet de jongler avec shaker et machine à café en simultané, mais aussi de respecter un équilibre précaire entre alcool et caféine, et surtout, le double du nettoyage une fois le cocktail servi. Pas de chance: il a non seulement le vent en poupe, mais en plus, la relève est assurée de compliquer encore plus le travail des personnes chargées de préparer votre cocktail. C’est que selon Food & Wine, bible des tendances culinaires outre-Atlantique, le prochain breuvage garanti d’être sur toutes les lèvres n’est autre que l’affogato martini.

Soit, comme son nom l’indique, un hybride du cocktail favori de James Bond et de l’affogato, ou « café noyé », la savoureuse boisson-dessert italienne mariant glace vanille et… espresso.

L’affogato martini fond sur les réseaux

Ou comment transformer votre cocktail digestif en dessert bibitif, un parti pris adopté entre autre par la cheffe Giada de Laurentiis, aussitôt copiée par des nuées de Tiktokeurs qui voient dans cette boisson dangereusement régressive leur nouveau poison de choix. Sucré, original et ultra photogénique, l’affogato martini est en effet fait pour être fièrement affiché sur les réseaux sociaux.

Mais aussi, semble-t-il, pour adoucir quelque peu les lendemains de veille: en effet, l’ajout d’une boule de glace dilue l’intensité du goût de l’alcool, ainsi que ses effets délétères, puisque vous donnez à votre estomac autre chose à digérer que le cocktail détonant caféine + alcool. Ce qui n’est évidemment pas une invitation à en abuser: tout cocktail préparé avec savoir se déguste avec sagesse, et on le sait, l’affogato martini nécessite de savoir jongler plusieurs compétences en même temps.

Et si on veut épargner les nerfs des mixologistes et s’essayer à sa préparation à la maison, comment s’y prendre? Kahlūa recommande de disposer une boule de glace vanille dans un verre à cocktail, puis de shaker vigoureusement une mesure de liqueur de café et deux mesures d’espresso avant de verser le mélange sur la crème glacée.

Les palais plus aventureux, eux, n’hésiteront pas à suivre les recommandations de Food & Wine et à s’essayer à des mariages plus osés, entre glace à la cerise, au chocolat ou au caramel au beurre salé. Attention, toutefois, à ne pas être trop enthousiaste: ce serait dommage de combiner gueule de bois et indigestion… L’excès nuit en tout, et point trop ne s’en affogato.