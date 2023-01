92% des Belges partagent cette aspiration, mais seuls les plus riches la réalisent

92% des Belges aspireraient à mener un mode de vie plus sain, révèle une enquête réalisée par WeightWatchers auprès de 1.000 de nos compatriotes. Problème: le budget est, plus que jamais, un obstacle à l’accomplissement de cet objectif.

L’inflation actuelle et de la hausse du coût de la vie, font qu’il est de plus en plus difficile d’allouer un budget à un mode de vie plus sain. Deux Belges sur cinq déclarent ainsi que les prix de l’énergie affectent leur budget alimentation. « Cette préoccupation est d’autant plus forte chez les personnes de moins de 34 ans. Les plus de 55 ans, eux, sont moins susceptibles de réduire leur budget alloué à une alimentation saine », épingle WeightWatchers. Par ailleurs, près de la moitié des Belges cherchent des manières d’économiser sur le budget alimentation tout en continuant à manger sainement. Les tactiques les plus courantes? Acheter les produits en promotion et les marques de distributeur.

Manger plus sain, oui, mais à quel prix?

« Une autre solution est d’éviter les produits coûteux tels que la viande et/ou le poisson. Une bonne préparation leur facilite le travail : 42 % des Belges préparent une liste de courses avant de se rendre au magasin » avance encore WeightWatchers, qui partage une série de conseils pour réussir à concilier alimentation santé et budget serré. Parmi ceux-ci, la planification, « un point crucial. Basez votre liste de courses sur le planning de la semaine. De cette manière, il y a moins de risque d’acheter trop ou de faire des achats « spontanés » – et souvent moins sains – supplémentaires ».

Il revient souvent moins cher d’acheter des denrées non-périssables en grandes quantités. Profitez des remises sur les quantités, adoptez le mealprepping et congelez les portions excédentaires. Vous aurez ainsi un congélateur débordant de repas sains et prêts à manger sans casser votre tirelire » conseille encore l’organisme.

Qui souligne que « même si cela fait des années que nous attachons de l’importance à notre alimentation, 66 % des Belges se disent insatisfait·es de leur poids actuel ». Une proportion qui colle aux chiffres de l’OMS sur le sujet: d’après les données de l’Organisation mondiale de la santé, près de 60 % des adultes en Belgique seraient en surcharge pondérale. Et WeightWatchers de lister que « les causes de l’obésité comprennent notamment une mauvaise alimentation et un manque d’activité physique, ainsi que certains facteurs environnementaux dans notre société hautement digitalisée ». De quoi expliquer pourquoi les Belges placent l’alimentation saine dans le top cinq de leurs bonnes résolutions pour la nouvelle année?