Le café aux fruits, la nouvelle tendance qui divise au réveil 

Gain de temps ou perte de repères culinaires? Toujours est-il que désormais, café et jus de fruits ne se savourent plus séparés mais bien ensemble s’il faut en croire les recettes qui pullulent en ligne – et rendent les matins tantôt câlins, tantôt chagrins selon la personne à qui on en parle.

Votre café, vous le préférez noir, sucré, avec un nuage de lait… Ou bien agrémenté de banane congelée, framboises fraîches ou encore, pourquoi pas, d’un trait de jus d’orange? Si la perspective ne manquera pas de faire grincer les dents des puristes, le fait est que le printemps 2023 semble résolument placé sous le signe des réveils agrémentés de café au jus de fruits. Le pire, dans tout ça? Ce n’est même pas aussi indigeste qu’il y paraît – au contraire, même. Enfin, tout dépend des fruits qui l’agrémentent.

Café + banane = bananaccino

Dernière tocade des réseaux sociaux, où des variations de la recette se multiplient au gré de vidéos ô combien photogéniques, le café à la banane, qui consiste en une portion de banana nice cream agrémentée d’un shot de caféine, bénéficie d’une popularité qui ne fait pas mine de faiblir. Et promet de rassasier autant qu’un petit-déjeuner complet, alliant goût et gain de temps.

La recette:

Mixez une banane préalablement congelée jusqu’à ce qu’elle obtienne une texture crémeuse similaire à celle d’une glace (de la « nice cream »).

Versez une tasse de café sur le mélange et garnissez de glaçons

Le verdict:

Suggéré parmi les recommandations d’Instagram, ce « bananaccino », a priori plutôt audacieux, s’avère, une fois passé au banc d’essai, tenir plus du dessert que de la boisson qui réveille.

Ceci étant, le goût est au rendez-vous, et au vu de la facilité de préparation, c’est un dessert (ou un petit-déjeuner sucré) à goûter sans hésiter.

Café + framboises = strawberry latte

Autre boisson en plein essor, le latte à la framboise, qui promet de doublement rafraîchir les papilles grâce à la jolie acidité du fruit. Le bonus qui ne gâche rien: le breuvage est visuellement très plaisant et ses notes de rose agrémentent agréablement la couleur du café.

La recette:

Versez une cuillère à soupe de marmelade ou de sirop de framboises dans un verre.

Ajoutez-y deux glaçons de café (ou la quantité désirée de café refroidi au préalable ainsi que des glaçons traditionnels)

Finissez le mélange par la quantité de lait de votre choix

Le verdict:

Si, sur papier, la framboise a des notes qui peuvent rappeler celles du café, dans les faits, le fruit et les grains se mélangent pour donner un goût étrange, à la fois amer et sucré. En d’autres mots: pas super au réveil, surtout si on est tendance à avoir l’estomac pas trop accroché quand on s’arrache aux bras de Morphée.



Café + jus d’orange = orange coffee

Hérésie ou gain de temps? Plutôt que d’être sirotés séparément, café et jus d’orange se boivent désormais dans le même contenant – sur les réseaux sociaux et à la carte de toujours plus de coffee shops branchés, du moins. Et tant pis si les personnes à l’estomac fragile risquent des maux de ventre à chaque gorgée doublement chargée d’acidité… Mais l’engouement pour ce breuvage est-il mérité?

La recette:

Mélangez 150 millilitres de jus d’orange et un espresso dans un verre rempli de glaçons puis dégustez.

Le verdict:

Outre la couleur (brunâtre, faute de plus joli mot) que prend le breuvage une fois mélangé, on l’avoue: les raisons de sa popularité nous dépassent. Disons que c’est un peu comme si vous décidiez de vous faire un café-oeufs mollets ou bien de verser le contenu de votre tasse dans votre bol de céréales: c’est la meilleure manière de gâcher votre petit déjeuner, ainsi qu’un rappel quelque peu indigeste que si c’est bon séparé, ce n’est pas forcément bon aussi ensemble – au contraire, même.



