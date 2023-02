Foodporn: le New York Roll à la loupe

Les foodies connectés ne jurent plus que par lui. Le New York roll a enfin fait son arrivée dans notre royaume. Quèsaco? Une pâtisserie entre traditionalisme français et exubérance américaine. Attention, bombe gourmande en vue!

C’est dans les rues de Big Apple que le désormais tant convoité rouleau a fait son apparition. Né dans les ateliers du Lafayette Grand Café & Bakery, le New York roll a rapidement attiré nombre de curieux. Mix alléchant à mi-chemin entre le croissant et l’éclair, le «Suprême», comme il se fait appeler outre-Atlantique, n’a pas tardé à être repéré par les TikTokeurs et Instagrammeurs, à l’image de son cousin, le trendy «cronut» – à savoir un mélange entre un donut et un croissant.

Fort d’une esthétique dans l’air du temps et à grand renfort de hashtags et de vidéos virales, le nouvel objet gourmand non identifié a traversé l’océan pour arriver jusqu’à chez nous.

Une envie d’expérimenter

A Bruxelles, en plein cœur du Sablon, Chloé Sengier nous a ouvert les portes de sa cuisine, dans sa boutique Coco Donuts, afin de dévoiler les secrets de ce dessert régressif venu des States. L’entrepreneuse food, qui aime innover et surfer sur les tendances, rêvait d’expérimenter la recette et ses premières fournées de rolls made in Belgium cohabitent désormais avec sa collection débordante de donuts. «Je scrollais sur Instagram et je suis tombée dessus par hasard, raconte Chloé. J’ai tout de suite envoyé une photo à mon équipe en disant: «Imaginez qu’on arrive à faire cela, ça serait génial, non?»» Après un rapide coup de sonde dans son entourage et auprès de ses clients, c’était chose faite.

La capacité qu’ont les Britanniques ou les Américains à oser plus de choses en cuisine m’inspire énormément.»

«Ce que je trouve très intéressant dans le New York roll, c’est que contre toute attente, ça reste léger, poursuit-elle. Et puis, c’est exaltant de travailler le feuilletage et de pouvoir expérimenter ces techniques de précision.» Pour la passionnée, c’est aussi l’histoire d’une rencontre, celle de la gastronomie hexagonale et d’un twist avant-gardiste très anglo-saxon. «Il s’agit d’un croissant tourné différemment. La capacité qu’ont les Britanniques ou les Américains à oser plus de choses en cuisine m’inspire énormément.»

La clé de la réussite? «Tout se joue au moment du tournage de la pâte, confie la Bruxelloise. Là, ça passe ou ça casse.» Concrètement, il s’agit de replier la pâte feuilletée sur elle-même lors de l’ajout du beurre. C’est ce qui crée le feuilletage. La suite, elle, est assez simple. «Une fois que notre pâte est terminée, il suffit de la trancher, de la rouler sur elle-même et de la mettre dans un emporte-pièce. Après, ça part en pousse, et puis au four. Et le tour est joué», s’enthousiasme Chloé.

© GÉRALDINE RACCA

Effet TikTok ?

Ainsi, de cuisson en cuisson, elle et son équipe peaufinent leur préparation et décline cette viennoiserie à l’infini. «En boutique et sur notre e-shop, on propose des goûts assez classiques, mais c’est clair qu’à terme, j’aimerais aller plus loin et créer chaque semaine des saveurs exclusives», annonce la jeune femme. Crème au spéculoos, glaçage au caramel beurre salé, insert à la framboise ou encore crème au sésame noir, les idées fusent pour pimper ce rouleau bien sucré.

Et la demande est là. Sans énormément de pub, les New York rolls s’arrachent en magasin. Sur le site Web, les précommandes s’enchaînent. Effet TikTok? Probablement. «Les jeunes passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. C’est un véritable canal d’information pour eux, insiste Chloé. J’ai posté deux vidéos sur notre Instagram qui ont cartonné.»



Reste à savoir si cette pâtisserie est installée pour durer. C’est que fidèle à sa nature volatile, TikTok nous propose déjà une nouvelle gourmandise qui fait fureur: le cinnamon roll. Et une adresse vient d’ouvrir à Bruxelles, Have a Roll, un bar dédié à cette spécialité scandinave. Va-t-elle (déjà) détrôner notre croissant 2.0?

Où les déguster?

Coco Donuts, à Bruxelles.

On retrouve, chez ce spécialiste des donuts, des New York rolls tous les jours, en petite quantité, à l’étalage. Tous les goûts sont également disponibles et à retrouver sur le site Web de l’enseigne.

30, rue Joseph Stevens, à 1000 Bruxelles, et 168, chaussée de Charleroi, à 1060 Bruxelles. cocodonutsbrussels.be

Matouroux, à Mons.

Dans cette pâtisserie fine ouverte en 2019, Thomas et Mélissa proposent tous les week-ends des New York rolls. Et pour plus de gourmandise, les saveurs changent chaque semaine. «On ne s’attendait clairement pas à autant de succès», avouent-ils.

2, rue d’Enghien, à 7000 Mons.

matouroux.be

La Petite Grange, à Woluwe-Saint-Pierre.

Cette boulangerie ouverte il y a tout juste un an fut la première dans la capitale à suivre la tendance. Le croissant revisité y est disponible presque tous les jours. Les goûts proposés? Le classique à la crème vanille, le plus original à la pistache et le plus gourmand à la crème de noisette. On conseille de commander, vu le succès.

243, rue au Bois, à 1150 Bruxelles.

Tél.: 02 427 22 37.