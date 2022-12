Pourquoi les spiritueux sans alcool sont (au moins) aussi chers que leurs versions alcoolisées

Si les spiritueux 0% présentent de nombreux avantages pour la santé, ils ne sont pas plus avantageux que ça pour le budget. Au contraire, même, puisqu’ils coûtent souvent aussi cher que leurs pendants alcoolisés, alors même qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes accises.

Un constat qui a de quoi saouler celles et ceux qui optent pour le 0% et se retrouvent avec une addition équivalente. Un prix fixé de manière arbitraire, en se calquant sur ceux pratiqués par la concurrence alcoolisée? Pas si vite, nuance For Georges, plateforme dédiée à la mise en lumière de celles et ceux qui font le monde du bar et des spiritueux, et pour qui le prix des spiritueux sans alcool a une explication bien plus rationnelle.

D’abord parce que « créer un spiritueux sans alcool prend du temps en recherche et développement (on parle de plusieurs années) ». Mais aussi parce qu’il s’agit d’un produit « coûteux à fabriquer ».

Même si l’eau est moins chère que l’alcool, elle est néanmoins moins efficace pour extraire et transporter les saveurs. L’éthanol est un solvant exceptionnellement efficace pour capturer les composés aromatiques (en extraction et en rétention). D’ailleurs, de nombreuses marques de spiritueux sans alcool l’utilisent à un moment donné du processus de fabrication, avant de désalcooliser » décrypte For Georges.

Qui évoque encore la quantité plus élevée de plantes nécessaires à la fabrication des spiritueux 0% (« Pour remplacer la force et l’impact de l’alcool, il faut remplacer par une quantité bien plus importante de plantes et autres essences naturelles ») mais aussi l’assainissement plus important nécessaire pour que les microbes ne s’invitent pas dans les flacons, l’eau, contrairement à l’alcool, n’étant pas pourvue de vertus désinfectantes naturelles.

Voilà pour l’explication du prix. Lequel, bien qu’il puisse sembler injuste à première vue, ne décourage toutefois pas les consommateurs pour autant. Avec 150 000 bouteilles de spiritueux à 0% vendues en 2021, Jean-Philippe Braud, fondateur de la boutique en ligne de boissons non alcoolisées « Gueule de Joie » s’est offert une croissance de 300% en un an. Des chiffres impressionnants qui feraient presque passer ceux du secteur pour inconséquents, alors même qu’ils soulignent une différence de taille: d’après les estimations de l’institut britannique IWSR Drinks Market Analysis, le marché des spiritueux 0% devrait croître de 8 % par an d’ici à 2025. Contre 0.7% par an seulement pour l’alcool « classique ». Sans alcool, la fête serait donc vraiment plus folle? Gare à la gueule de bois métaphorique, préconise Bernard Basset, président d’Addictions France. Prenant l’exemple des mousseux sans alcool marketés pour les enfants dans les années 90, il met en garde contre les mécanismes qu’ils mettent en place. « Symboliquement, on instaure le fait que, quand on fait la fête, on boit du champagne. C’est une forme de transition vers l’alcool » souligne-t-il. On gardera donc les alcools 0% pour les adultes, à consommer avec modération et sagesse. D’autant que leur prix n’invite pas vraiment au lâcher-prise…