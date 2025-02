Avoine, pois ou pistache? On a testé 4 « laits » végétaux

Ceux qui le côtoient savent que Michel Verlinden ingurgite tout ce qui passe à sa portée: kimchi, paris-brest, œuf mayo, sandwich au pulled pork ou vin naturel. Cette semaine, focus sur les « laits » végétaux. Provenances, goûts, intérêts écologiques… Il nous dit tout et teste, rien que pour nous, 4 de ces boissons végétales.

Les «laits» végétaux s’invitent de manière significative dans nos foyers et cafés. En 2023, leur marché mondial atteignait 22,6 milliards de dollars, selon les chiffres d’Allied Market Research. Cette croissance est portée par la hausse des régimes végétariens, véganes et flexitariens.

Plus écolo mais aussi parfois plus pauvres en nutriments

Désormais, un choix véritable s’offre au consommateur, les différents «laits» ayant leurs particularités. Celui de soja, riche en protéines, est un indémodable, idéal pour le café ou la pâtisserie. Le lait d’avoine, avec son goût doux et légèrement sucré, séduit par sa texture onctueuse et sa polyvalence (smoothies, cappuccinos…). Plus original, le lait de pistache offre une expérience gourmande, tandis que le lait de coco, avec ses saveurs exotiques, apporte une touche ensoleillée. Le lait de pois, encore méconnu, se distingue par sa richesse en protéines et son faible impact environnemental.

Qu’en est-il de leur pertinence nutritionnelle? Si certains, comme le lait de soja, se rapprochent de la composition du lait de vache en protéines et en calcium, d’autres comme les «laits» d’amande ou de riz se révèlent pauvres en nutriments essentiels. Attention également aux compositions, la proportion d’ingrédients de base est parfois faible: à peine 2% dans le cas de l’amande. Cela n’empêche pas leur popularité: en Belgique, plus de 15% des ménages en consomment, selon une étude de Statbel.

Enfin, la dimension environnementale joue un rôle crucial dans leur succès. Produire un litre de lait de vache nécessite environ 628 litres d’eau, contre 28 litres pour celui d’amande, selon une étude de l’université de Californie. Mais là aussi, attention aux raccourcis: les cultures comme celle de l’amande ou du soja posent, elles, question, notamment sur leur empreinte carbone et leur impact sur la biodiversité.

Notre sélection de « laits » végétaux goûtés et approuvés

1. (Notre favori) Tache, Pistachio Milk, 11 euros, pistachiomilk.com

Saveur douce et légèrement toastée de pistache, rehaussée d’une pointe de sel. La texture est légère mais soyeuse, offrant une expérience gourmande sans être lourde.

Goût subtil, avec une pointe sucrée. Onctueux, idéal pour la mousse de café. Cette boisson se démarque grâce à son apport en protéines tout en ayant un impact environnemental faible.

Goût sucré et doux, avec des notes de céréales. Texture veloutée, très agréable pour le café ou les smoothies. Reste léger et peu envahissant en bouche. L’avoine est considérée comme l’un des ingrédients végétaux les plus durables.

4. Probios, Keto Drink Biologico, 4,50 euros, shop.probios.it

Saveurs riches et douces de noix de coco avec une pointe d’amertume issue des amandes et des noix de cajou. Texture crémeuse mais légère. «Lait» peu sucré.