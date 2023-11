Thibault Fournal (39 ans) et Mathieu Van den Briel (40 ans)

Entrepreneurs à l‘origine de Swet

Les sauces piquantes sont plus hot que jamais, et Swet le prouve sur le sol belge. Pour leurs condiments épicés tendance, ces messieurs travaillent avec des ingrédients saisonniers et biologiques, et cultivent la plupart des piments dans un jardin sur le toit, au cœur de Bruxelles. Cette approche leur a déjà valu plusieurs collaborations, de WeCanDance à divers restaurants bruxellois.

swet.be