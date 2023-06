Tout savoir sur les vins rouges de La Loire (+ notre sélection)

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, direction la Loire pour y découvrir des flacons… à l’opposé de sa réputation.

Le long du fleuve

La Loire n’est pas seulement le plus long fleuve de France (mais attention de ne pas le confondre avec le Loir, beaucoup plus court, qui traverse aussi la région): c’est aussi une terre célèbre pour ses vins blancs nommés sancerre, pouilly-fumé, vouvray ou muscadet, ainsi que pour ses vins doux de la sous-région de l’Anjou. Ce qu’on sait moins, c’est que la région Loire produit également d’excellents vins rouges, surtout au printemps et en été. Riche de nombreux cépages et sols, ce territoire proche de l’océan Atlantique appartient aux zones climatiques les plus fraîches du monde viticole. Ses vins rouges sont donc légers et toniques, avec des arômes fruités et floraux, des notes fraîches et une teneur en alcool limitée.

Flot de cépages

Les rouges de Loire les plus connus sont élaborés à partir du cabernet franc, cépage également répandu dans le Bordelais. Mais alors qu’à Bordeaux, il est mélangé à d’autres cépages, il est ici utilisé seul, dans des villages comme Chinon, Bourgueil ou Saumur. Dans la partie orientale de la région Loire (y compris Sancerre), on retrouve le pinot noir, cépage des bourgognes rouges. Le gamay, cépage du Beaujolais, pousse aussi dans la région, et les viticulteurs cultivent également des cépages régionaux tels que le pineau d’aunis et le grolleau.e

Bon à savoir sur les vins de la Loire

Ces rouges-là sont souvent servis frais… et c’est là une mauvaise habitude à perdre: ils doivent être bus comme les autres vins rouges, c’est-à-dire au maximum à une température de cave (environ 14 à 15 °C). Les accords? Ils se marient à la perfection avec des salades, de la charcuterie, du fromage, de la volaille et de la viande blanche, mais aussi avec des poissons cuits ou grillés et des légumes.

Goûtés et approuvés

Roger Champault «Les Pierris», Sancerre

© Alexandre Bibaut

Vin souple et savoureux à base de pinot noir, aux arômes caractéristiques de petits fruits rouges, issu d’un domaine familial existant depuis le XVIIIe siècle.

15,70 euros, adbibendum.be

Charles Joguet «Les Petites Roches», Chinon

© Alexandre Bibaut

On est sur l’un des plus grands domaines familiaux de la région Loire, fondé en 1921. Tous les vins, ici, offrent un excellent rapport qualité-prix.

17 euros, chxvini.be

Couly-Dutheil, Chinon/Bourgueil

10,90 euros, magnuswijnen.be

Yannick Amirault «Côte 50», Bourgueil

Avec ce vin corsé, fruité et juteux, un père et son fils prouvent que leur excellente réputation dans la région est pleinement méritée.

16 euros, chxvini.be

Prix mentionnés à titre indicatif.

