Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, focus sur le chai instantané.

Les chais instantanés, ces poudres parfumées à diluer en ajoutant du lait de vache ou végétal, ont conquis les amateurs de boissons chaudes en quête d’évasion et de réconfort. A base de cardamome, cannelle, gingembre et autres épices, ces mélanges rejouent chez soi l’atmosphère du coffee shop couplée à la richesse des traditions indiennes en s’intégrant parfaitement à notre quotidien qui ne supporte plus les temps morts. Mais au-delà de leur promesse d’exotisme et de bien-être, leur popularité repose souvent sur une illusion: celle d’un plaisir sain, présenté comme une alternative aux boissons ultratransformées.

Ingrédients bof

Or, un coup d’œil aux étiquettes ternit souvent ce tableau idyllique. Si certains chais instantanés jouent la carte de la naturalité, beaucoup dissimulent des compositions bien moins vertueuses. Maltodextrine, amidon modifié, sirop de glucose: ces ingrédients sont courants dans les mélanges disponibles en grande distribution ou en magasin biologique. Et surtout, les taux de sucre peuvent grimper en flèche, de 8,9 jusqu’à 15 grammes pour une simple portion, si l’on s’en réfère aux produits dégustés dans le cadre de cette rubrique.

En clair, le chai instantané, aussi réconfortant soit-il, n’est pas toujours ce qu’il prétend. Ce trompe-l’œil est renforcé par des emballages soigneusement travaillés, évoquant «l’authenticité» et le bien-être, ainsi que par un storytelling puissant autour du voyage et des traditions du sous-continent. Pourtant, boire un chai n’est parfois pas si éloigné qu’on pourrait le croire de l’acte d’ouvrir une canette de soda. Pour éviter les désillusions, mieux vaut privilégier des mélanges en vrac ou à base d’épices brutes, sans sucres ajoutés. Une manière de retrouver le vrai goût du chai, loin des artifices industriels, et de réconcilier enfin plaisir et santé.

Notre sélection de Chai testés et approuvés

1. (Notre favori) Indian Chai Masala, Chalo, 13 euros, chalocompany.com

Un chai riche en épices exotiques avec une dominante de masala (cumin, cardamome…). Une expérience gustative intense, qui séduit en raison de ses arômes complexes, donnant envie d’y retourner. Seul regret: la présence de maltodextrine.Vanilla Chai Latte,

Des notes douces de vanille dissimulent un peu trop une base de thé noir boostée par des épices subtiles. Texture soyeuse en bouche, parfait un goûter tout en douceur. Ici, c’est l’amidon modifié que l’on regrette au sein d’une recette garantie végane.

Ce « lait doré » aux saveurs enveloppantes de curcuma et de gingembre, adoucies par une légère note vanillé, se distingue par sa texture douce qui sied à une boisson bien-être. Mention pour la liste exemplaire d’ingrédients : curcuma, cannelle, cardamome et… basta. Organic Chai

4. Latte Mix, Chikko, 8 euros, hollandandbarrett.be

Un chai corsé aux saveurs chaudes de cannelle, gingembre et cardamome, ponctué d’une touche pimentée. Idéal pour les amateurs de chai épicé. Côté ingrédients garantis « agriculture biologique », rien à signaler, à part cette un peu vague « poudre de boisson à l’avoine ».